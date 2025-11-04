/사진 = 김준영 인스타그램

뮤지컬 배우 김준영이 사생활 논란에 휩싸인 가운데, 소속사 측이 논란 발생 이틀 만에 공식 입장을 내놨다.김준영의 소속사 HJ컬쳐는 "온라인상에서 제기되고 있는 의혹과 관련해, 배우에게 어떠한 불법 행위도 없었음을 명확히 밝힌다"고 지난 3일 입장을 전했다.이번 논란은 김준영이 자신의 SNS에 올렸다가 급히 삭제한 한 식당 영수증 사진에서 비롯됐다. 일부 누리꾼들이 영수증에 적힌 여성 이름들과 금액을 근거로 불법 업소 방문 의혹을 제기한 것.이에 대해 소속사는 같은 날 "해당 의혹은 사실이 아님을 분명히 밝힌다"고 강조했다. 이어 "무분별한 추측과 확인되지 않은 정보의 확산, 과도한 확대 해석을 자제해 달라"고 요청했다.또한 법적 대응 방침도 내놨다. HJ컬쳐는 "악의적인 허위 정보의 유포 및 명예훼손 등 불법적 행위에 대해서는 필요 시 법적 조치를 포함해 단호히 대응할 것"이라고 밝혔다.아울러 입장 발표가 늦어진 이유에 대해서는 "주말 동안 다각도로 사실 관계를 신중히 확인하느라 늦어진 점 양해 부탁드린다"며 팬들에게 사과의 뜻을 전했다.현재 김준영은 뮤지컬 '라흐마니노프', 연극 '아마데우스'에 출연 중이며, 곧 '존 도우' 무대에도 오를 예정이다.안녕하세요, HJ컬쳐 입니다.최근 소속 아티스트와 관련 사실과 다른 내용이 확산되고 있어 회사의 입장을 밝힙니다.우선 온라인상 제기되고 있는 의혹들과 관련하여 배우에게 그 어떠한 불법 행위도 없었음을 명확히 밝힙니다.주말 동안 다각적으로 진중하게 사실 관계를 확인하느라 다소 회사의 입장문이 늦어지게 되어 팬 여러분께 불필요한 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드립니다.해당 의혹은 사실이 아님을 다시 한번 분명히 말씀드리며, 무분별한 억측과 확인되지 않은 정보의 확산 그리고 과도한 확대 해석을 자제해 주시길 요청드립니다.악의적인 허위 정보 유포 및 명예 훼손 등 불법적 행위에 대해서는 필요할 경우 법적 조치를 포함해 단호히 대응하도록 하겠습니다.관객 여러분께 더욱 좋은 무대를 선보이기 위해 최선을 다하겠습니다.감사합니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr