일본 고등학생 가수 츠키가 데뷔 이후 처음으로 내한 공연을 개최한다.츠키(tuki.)는 내년 4월 11~12일 인천 인스파이어 아레나에서 내한 공연을 연다. 이번 공연은 츠키의 첫 내한이며, 아시아 투어 일정 3개국 중 한국이 포함됐다.신비로운 감성과 세련된 사운드로 주목받는 싱어송라이터 츠키는 2023년 9월 싱글 '만찬가'를 발표했다. 당시 14세의 나이에 뛰어난 작곡 실력과 가창력, 독특한 가사를 선보였다. 곡 발표 3개월여 만에 유튜브 조회수 1000만 회를 넘기며 화제가 됐다. 그는 2024년 일본 레코드 대상 특별상 수상, 2025년 MUSIC AWARDS JAPAN 최우수 신인 아티스트상 수상에 이어 홍백가합전에도 출연하며 활약 중이다.이번 투어에서는 '만찬가'를 비롯해 츠키의 대표곡을 라이브로 선보일 예정이다. 공연의 전체 콘셉트와 연출에 츠키 본인이 직접 참여해 완성도를 높인다.공연 관계자는 "츠키가 오랜 시간 기다려준 한국 팬들을 위해 특별히 준비한 무대"라며 "이번 공연은 음악 그 자체로 하나의 여정이자 예술적 만찬이 될 것"이라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr