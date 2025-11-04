사진=성시경 SNS

10년간 함께 일한 전 매니저로부터 금전적 피해를 입은 것으로 알려진 가수 성시경이 심경을 전했다.성시경은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "사실 저에겐 최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다"며 "믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 동안 처음 있는 일도 아니지만, 이 나이 먹고도 쉬운일 아니더라"라며 말문을 열었다.그는 "사람들에게 걱정을 끼치기도, 망가져 버리기도 싫어서 일상을 유지하려 노력하고 괜찮은 척 애썼지만 유튜브나 예정된 공연 스케쥴을 소화하면서 몸도 마음도 목소리도 많이 상했다는 걸 느끼게 됐다"고 심경을 전했다.성시경은 "연말 공연 공지가 늦어져서 죄송하다"며 "솔직히 이 상황 속에서 정말 무대에 설 수 있을지 서야 하는지를 계속해서 자문하고 있다"고 솔직한 속내를 고백했다. 그는 "정신적으로나 육체적으로나 자신 있게 '괜찮다'라고 말할 수 있는 상태가 되고 싶다"고 첨언했다.그는 연말 공연에 대해 "늦어도 이번주 내에 결정해서 공지 올리겠다"며 "언제나 그랬듯 이 또한 지나갈 거고 더 늦지 않게 알아서 다행이라고 생각하려 한다. 잘 지나갈 수 있게 최선을 다해보겠다"고 했다.앞서 이날 한 매체는 "성시경이 최근 10년 넘게 호흡을 맞춘 매니저와 헤어지게 됐고, 이로 인한 업무 문제로 금전적인 피해를 발생시킨 것으로 확인됐다"고 보도했다. 해당 매체는 "정확한 피해액은 공개되지 않았으나 결코 적은 금액은 아닌 것으로 파악되고 있다"고 전했다.보도 이후 성시경의 소속사 에스케이재원 측은 공식 입장을 통해 "성시경 전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다"고 밝혔다. 이어 "내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인중이다. 현재 해당 직원은 퇴사한 상태다. 당사는 관리, 감독 책임을 통감하며 동일한 사례가 재발하지 않도록 내부 관리시스템을 재정비 중"이라고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr