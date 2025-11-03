사진제공=SBS

배우 김의성이 '모범택시3'의 첫 방송을 앞두고 최고조에 이른 팀워크를 자랑했다.SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극.모범택시' 시리즈는 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(시즌2 21%)를 기록했다. 시즌1 최고 시청률은 16%였다. 또 지난해 아시아 최고 권위의 미디어 시상식 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상 수상의 영예를 안았다.이 가운데 김의성(장대표 역)이 이번에도 선량한 김의성으로 돌아온 소감을 밝혔다. 김의성은 "처음 방영될 때만 해도 세 번째 시즌까지 이어질 줄은 상상도 못 했다"라며 "언젠간 배신하고 악당의 면모를 드러낼 거라는 많은 분의 예상을 깨고, 여전히 무지개 운수의 수장으로서 이 프로젝트에 참여하게 돼서 감개무량하다. 주변에서도 많은 분이 '시즌3은 언제 만들어지냐'고 애타게 기다리셨는데, 드디어 선보이게 되어 참으로 기쁘다"고 말했다.이어 그는 '모범택시'의 꾸준한 인기에 대해 "법과 정의가 우리 삶을 지켜주지 못한다는 마음, 그 억울함을 대신 풀어주고 복수해 준다는 설정이 많은 공감을 받은 것 같다"고 짚었다. 또 "국내외 여러 팬의 뜨거운 사랑이 여기까지 오게 만들어 주셨다. 다시 한번 깊이 감사드린다"라고 진심을 전하며 "이번 시즌3에서는 장대표가 왜 복수 대행 서비스를 만들게 됐는지, 그 근본정신을 따라가는 것이 장대표 캐릭터의 주요한 테마가 될 것"이라고 귀띔해 기대감을 높였다.시즌3를 촬영하면서 더욱 끈끈한 연기 시너지를 느꼈다는 김의성은 "함께 연기하는 매 순간 '이래서 팀이구나' 싶었다. 특히 지하 정비실에서 악당들의 악행에 분노하고, 그들을 응징하는 계획을 짤 때는 마치 우리가 진짜 모범택시의 일원이라는 착각에 빠질 정도로 깊이 공감했다"라며 무르익은 팀워크를 자랑했다. 이어 멤버들에 대해 "모두가 현장의 분위기 메이커였다. 촬영 전에 우리 집에 멤버들이 모인 적이 있었는데, 집에 보관하고 있던 술을 모두 거덜 내고 가 버려서 분노했던 기억이 있다"라고 너스레를 떨었다.끝으로 김의성은 '모범택시3'의 관전포인트에 대해 "역시 통쾌한 권선징악 아닐까 싶다"라고 밝혔다. 그는 "이전 시리즈보다 더욱 커진 스케일, 더욱 재밌어진 멤버들의 캐릭터플레이, 무엇보다도 깜짝 놀랄 만한 초대형 빌런들의 등장까지, 너무나 풍성한 볼거리들이 시청자 여러분들을 기쁘게 해 드릴 거라고 확신한다. 갈수록 커지는 사랑과 기대에 많은 책임감을 느낀다. 이에 보답하기 위해 열심히 만들었으니, 많은 응원과 시청 부탁드린다"고 당부했다.'모범택시3'는 오는 이번 달에 첫 방송될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr