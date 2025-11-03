그룹 아이들 미연/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 아이들 미연이 노래에 대한 욕심 하나로 180도 이미지 변신을 해냈다.미연은 3일 오후 4시 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 두 번째 미니 앨범 'My, Lover'(마이, 러버) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.미연은 이날 컴백 소감으로 "감사하게도 올해 많은 일을 하면서 행복한 시간을 보냈다. 오랜만의 컴백인 만큼 주어진 시간이 많아 열심히 준비했다. 기대된다"고 밝혔다. 그는 "1집 활동할 때에는 코로나19 팬데믹 시기여서 팬을 직접 볼 기회가 없었다. 이번엔 가까이서 팬들을 볼 수 있을 것 같다"며 기대감을 드러냈다.쇼케이스 무대를 앞두고 현장에선 미연이 백스테이지에서 목을 푸는 소리가 들려 웃음을 자아냈다. 그는 이에 대해 "팀에서는 메인 보컬로서 후렴을 맡아서 강하게 부르곤 했는데 한 곡을 편안하게 들으실 수 있도록 끌어가는 힘을 가수로서 갖고 싶었다. 노래를 잘하고 싶어서 쇼케이스 직전에도 열심히 연습했는데 다 들리실 줄 몰랐다. 죄송하다"라며 웃었다.미연은 청순함을 내던진 선공개 곡 'Reno'의 콘셉트에 대해 "선공개 곡은 저에게도 굉장히 강렬했다. 제가 그간 해오던 음악과 이미지완 다르지 않나. 그래서 고민이 많았다"고 털어놨다. 그는 "그래도 가창으로 도전해보고 싶은 곡이었다"라며 "컨셉트 상 비주얼적으로 자칫 부담스러워 보이거나, 접하기 어려워하지 않으실까 걱정도 했다"고 설명했다. 그는 "노래 자체에 자신 있고 해보고 싶은 곡이라 처음 도전하게 됐다"면서 "그룹 활동할 때 강렬한 이미지는 소화해봤기에 혼자서도 할 수 있단 믿음이 있었다"고 말했다.또한, 그는 얼굴 칭찬과 실력 칭찬 중 뭐가 더 좋으냐는 기자의 질문에 "둘 다 좋다. 듣고 들어도 너무 좋다. 가능하다면 둘 다 칭찬받고 싶다"고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.미연은 이날 타이틀 곡을 'Say My Name'(세이 마이 네임)으로 선정한 이유에 대해서도 입을 열었다. 그는 "고민이 정말 많았다. 팬들에게 잘 보이고 싶은 부담감이 있다 보니 머리에 지나치게 힘이 들어가더라. 그래서 반대로 자연스럽고 편안한, 있는 그대로 모습을 편히 보여드릴 수 있는 곡을 고르고자 했다"고 설명했다.미연의 솔로 앨범이 이름의 이니셜 'MY'(마이) 시리즈로 이어지는 데에 대해선 우연이라고 밝혔다. 그는 "첫 앨범이 'MY'였고 제 이름의 이니셜이어서 특별하게 느껴졌다. 곡도 하나씩 퍼즐을 맞추듯 완성하고 보니, 다 사랑에 대한 이야기가 되더라. 그래서 이번에도 'MY'가 들어가게 됐다. 처음부터 의도 한 바는 아니었지만 말이다. 다음에 운이 좋아 주제가 모인다면 MY 시리즈를 이어갈 생각은 있다. 하지만 처음부터 작정하고 그렇게 기획할 생각은 없다"고 했다.미연은 앞으로의 목표로 "전 제가 노래할 때 가장 행복하고 좋다. 이런 마음이 잘 전해졌으면 좋겠다. 그런데 그 마음도 노래를 잘해야 잘 전달 될 것 같아 지금도 노력하고 있다"면서 "앞으로도 노래를 잘하는 가수가 되고 싶다. 나의 꿈이다. 잘하고 열심히 하는 미연이 되겠다"고 고백했다.미연의 'My, Lover'는 2002년 첫 미니 앨범 'MY' 이후 3년 6개월 만에 발매하는 새 앨범이다. 타이틀 곡 'Say My Name'은 팝 발라드 장르의 곡으로, 이별 뒤에도 사라지지 않는 이름의 울림을 담은 노래다. 선공개 곡 'Reno (Feat. Colde)'(레노)는 발매 직후 국내외 주요 음원 플랫폼에서 상위권에 올랐다. 미연은 이번 앨범 수록곡 'F.F.L.Y'(에프.에프.엘.와이)와 'You And No One Else'(유 앤드 노 원 엘스) 작사에 참여한 것으로 알려졌다.한편, 미연의 두 번째 미니 앨범 'My, Lover'(마이, 러버)는 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr