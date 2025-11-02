사진 = 황신혜 인스타그램

사진 = 황신혜 인스타그램

배우 황신혜가 우아한 비주얼을 자랑했다.최근 황신혜는 자신의 인스타그램에 팝업에서 고급 의상을 입고 있는 사진을 게시했다.사진 속 황신혜는 고급스러운 분위기의 매장 한가운데서 블랙 자켓과 스카프를 매치한 시크한 스타일을 선보였다. 단정하게 정리된 긴 머리와 또렷한 이목구비, 자연스러운 미소가 조화를 이루며 세련된 우아함을 드러냈다. 이어진 사진에서는 마이크를 손에 든 채 인터뷰 중인 모습이 포착됐다. 강렬한 부츠와 벨벳 팬츠, 스카프까지 완벽히 소화하며 패션 감각까지 입증했다.팬들은 "너무 예뻐요 징짜", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "넘 이뻐서 놀랬다", "변함없이 이쁜 언니" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1963년생으로 올해 62세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr