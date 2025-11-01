사진 = 공효진 인스타그램

배우 공효진이 화보 사진을 공개해 눈길을 끈다.공효진은 최근 자신의 인스타그램에 사진 한장을 게시했다.사진 속 공효진은 카메라 앞에서 짙은 카키색 퀼팅 점퍼와 화이트 롱스커트를 매치해 편안하면서도 세련된 스타일을 완성했다. 블랙 롱부츠로 포인트를 준 룩은 단정하면서도 공효진 특유의 감성이 묻어난다. 자연스러운 헤어스타일과 미소가 더해져, 꾸밈없는 아름다움이 한층 돋보였다.앞서 공효진은 자신의 인스타그렘에 펑퍼짐한 원피스를 입고 뒷짐을 지고 있는 모습이 담긴 사진을 올렸는데 이후 난데없는 '임신설'에 휘말렸다. 그러나 이번 화보로 임신설을 잠재웠다.한편 1980년생인 공효진은 45세로 2022년 10살 연하의 1990년생 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 공효진은 "미국에 살 준비하러 가야 한다"며 "하자마자 가는 거다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr