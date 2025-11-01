사진제공=쏘스뮤직(하이브)

르세라핌(LE SSERAFIM)이 주요 글로벌 차트에서 자체 최고 기록을 세웠다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)이 지난달 24일 발매한 싱글 1집의 타이틀곡 ‘SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)’가 1일(한국시간) 발표된 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’ 46위를 차지하며 팀 최고 기록을 경신했다. 이전 최고 순위인 미니 4집 타이틀곡 ‘CRAZY’ 83위를 한참 뛰어넘으며 한층 커진 글로벌 영향력을 입증했다. 영국 오피셜 차트는 미국 음악 전문 매체 빌보드와 더불어 세계 양대 팝 차트로 꼽힌다.르세라핌은 ‘오피셜 싱글 다운로드’(6위), ‘오피셜 싱글 세일즈’(8위), ‘비디오 스트리밍 차트’(30위), ‘싱글 차트 업데이트’(40위) 등 세부 차트에도 이름을 올렸다.‘SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)’는 같은 날 발표된 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 ‘위클리 톱 송 글로벌’(집계기간: 10월 24일~30일) 25위에 안착했다. 이 곡은 지난 일주일간 전 세계에서 총 1683만 8668회 재생돼 순위와 재생 수 모두 팀 최고 성적을 달성했다. 특히 이 차트는 미국 빌보드의 메인 송차트 ‘핫 100’에 반영되는 등 영향력과 공신력이 남다르다.또한 한국(6위), 싱가포르(11위), 일본(50위) 등 34개 국가/지역의 ‘위클리 톱 송’ 차트에 진입했다. 이는 팀의 역대 최다 진입 기록이다. 특히 10월 30일 자 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 19위에 랭크돼 자체 최고 기록을 새로 썼다.르세라핌은 최근 글로벌 기업 엔비디아가 개최한 ‘지포스 게이머 페스티벌’(GeForce Gamer Festival)에서 피날레 무대를 장식했다. 또한 지난달 개최된 대중문화교류위원회 출범식 무대에도 올랐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr