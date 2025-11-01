르세라핌(LE SSERAFIM)이 주요 글로벌 차트에서 자체 최고 기록을 세웠다.
르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)이 지난달 24일 발매한 싱글 1집의 타이틀곡 ‘SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)’가 1일(한국시간) 발표된 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’ 46위를 차지하며 팀 최고 기록을 경신했다. 이전 최고 순위인 미니 4집 타이틀곡 ‘CRAZY’ 83위를 한참 뛰어넘으며 한층 커진 글로벌 영향력을 입증했다. 영국 오피셜 차트는 미국 음악 전문 매체 빌보드와 더불어 세계 양대 팝 차트로 꼽힌다.
르세라핌은 ‘오피셜 싱글 다운로드’(6위), ‘오피셜 싱글 세일즈’(8위), ‘비디오 스트리밍 차트’(30위), ‘싱글 차트 업데이트’(40위) 등 세부 차트에도 이름을 올렸다.
‘SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)’는 같은 날 발표된 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 ‘위클리 톱 송 글로벌’(집계기간: 10월 24일~30일) 25위에 안착했다. 이 곡은 지난 일주일간 전 세계에서 총 1683만 8668회 재생돼 순위와 재생 수 모두 팀 최고 성적을 달성했다. 특히 이 차트는 미국 빌보드의 메인 송차트 ‘핫 100’에 반영되는 등 영향력과 공신력이 남다르다.
또한 한국(6위), 싱가포르(11위), 일본(50위) 등 34개 국가/지역의 ‘위클리 톱 송’ 차트에 진입했다. 이는 팀의 역대 최다 진입 기록이다. 특히 10월 30일 자 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 19위에 랭크돼 자체 최고 기록을 새로 썼다.
르세라핌은 최근 글로벌 기업 엔비디아가 개최한 ‘지포스 게이머 페스티벌’(GeForce Gamer Festival)에서 피날레 무대를 장식했다. 또한 지난달 개최된 대중문화교류위원회 출범식 무대에도 올랐다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
