사진제공=어썸이엔티

사진제공=어썸이엔티

사진제공=어썸이엔티

사진제공=어썸이엔티

배우 배현성이 엘리트 판사로 변신했다. 앞서 그는 드라마 '조립식 가족', '슬기로운 의사생활'에서 각각 고등학생과 의사로 분해 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다. '신사장 프로젝트'를 통해 또 한 번 새로운 모습을 보인 배현성은 "현직 변호사에게 직접 질문하고, 실제 법정에 찾아가기도 했다"며 남다른 준비 과정에 대해 전했다.지난달 23일 서울 강남구의 한 카페에서 tvN 드라마 '신사장 프로젝트'에 출연한 배현성을 만났다. '신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 얘기다. 배현성은 신입 판사에서 치킨집 낙하산 직원으로 전락한 조필립 역을 맡았다.극 중 조필립은 원칙에 갇혀있지만 신사장을 만나 진짜 세상을 배워가는 인물. 배현성은 조필립을 연기하기 위해 대본을 수없이 읽으며 캐릭터를 분석했다. 그는 "극 초반 필립이는 무엇이든 원칙과 자신의 고집대로 밀고 간다. 그러다 결국 그것이 통하지 않는다는 것을 알고 점점 신사장처럼 변해간다. 서서히 신사장을 닮아가는 모습을 자연스레 표현하는 것이 중요하다고 생각했다"고 말했다.배현성은 함께 호흡을 맞춘 배우 한석규를 언급하며 "도움을 많이 줘서 감사했다"고 회상했다. 그는 "촬영하는 내내 여러 조언을 해 줬다. 특히 '촬영하지 않는 장면도 머릿속으로 늘 떠올리고 상상해라'라는 조언이 큰 도움이 됐다. 덕분에 촬영을 무사히 잘 마칠 수 있었다"고 했다."선배님이 1화 엔딩 때 철길에 누워서 "나 신사장이야"라고 소리치는 장면이 있는데, 그때 연기를 너무 잘하셔서 소름 돋았던 기억이 나요. 선배님의 연기를 보면서 많이 배웠습니다."앞서 드라마 '슬기로운 의사생활'에서 의사 역을 맡았던 그는 이번에도 판사로 분하며 연이은 전문직 캐릭터에 도전했다. 이에 대해 배현성은 "의사 역할을 할 때도 비슷한 느낌이었지만 이번엔 좀 더 전문가다운 모습을 보여드리고 싶었다"며 "촬영 전 현직 변호사에게 직접 질문하고, 실제 법정에 찾아가기도 했다. 법률 관련 대사는 툭 치면 나올 정도로 연습했다"고 말했다.2018년 드라마 '김비서는 왜 이럴까'를 통해 데뷔한 배현성은 웹드라마 '연애플레이리스트' 시즌3, 4에서 열연하며 이름을 알렸다. 이후 그는 드라마 '어쩌다 발견한 하루', '슬기로운 의사생활', '우리들의 블루스' 등에 출연하며 배우로서의 입지를 다졌다. 그런 그가 아직 제대로 된 로맨스를 보여준 적은 없다. 이에 배현성은 "멜로 장르를 꼭 한번 찍어보고 싶다"며 웃어 보였다."아직 찐한 멜로를 찍어본 적이 없어요. 제가 성격이 조금 소극적이라, 만약 찍게 된다면 얼굴이 빨개질까 걱정되기도 하네요. 하하. 그래서 얼굴이 빨개져도 티가 잘 안 나는 겨울에 로맨스를 찍어보고 싶다는 마음이 있어요. 추워서 빨개진 건지, 부끄러워서 빨개진 건지 모를 테니까요."배우로서 목표를 묻자 배현성은 "스펙트럼이 넓은 배우가 되고 싶다"고 답했다. 그는 "매번 새로운 얼굴, 새로운 연기를 보여주는 게 목표다. 다양한 장르를 넘나들면서 내가 가지고 있는 모습을 아낌없이 보여주고 싶다"고 덧붙였다."차기작으로 '대리수능'이라는 작품을 찍게 됐어요. 이전에 '경성크리처'에서 악역을 맡은 적이 있는데, 이번에는 또 다른 느낌의 악역입니다. '신사장 프로젝트'에서 보여드린 모습과는 전혀 다른 모습을 보여드릴게요. 이렇게 꾸준히 다양한 장르를 연기하면서 스펙트럼이 넓은 배우가 되고 싶어요."그는 '신사장 프로젝트'를 사랑해 준 시청자들에게 감사 인사를 전했다. 배현성은 "촬영하는 내내 '재밌게 봐줬으면 좋겠다'는 생각을 자주 했다. 그런데 진짜로 시청률이 잘 나와서 기분이 좋다. 처음부터 끝까지 큰 사랑과 관심을 줘서 감사하다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr