'도장TV' 방송인 도경완이 셋째는 없다고 공식 발표했다.31일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '도장부부 셋째 계획 공식 입장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 도경완은 "집에 아무도 없어서 혼자 낮술 좀 했습니다"고 밝혔다. 장윤정은 방송 녹화를 가고, 아이들 학교 보낸 뒤 홀로 단골 삼겹살집을 방문해 혼술을 즐겼다.도경완은 JTBC '대놓고 두 집 살림' 촬영 다음날임을 밝히며 "어제 힘든 스케줄이 있었다. 다른 부부랑 한집에서 살아보는 내용의 예능인데, 아침 6시부터 밤늦게까지 스튜디오 녹화를 했더니 힘들어서 기름진 게 먹고 싶더라. 부부가 촬영이라 부모님이 아이들 봐줬다"고 밝혔다.'시청률 1.6%'라는 소식에 고무됐다고 고백한 도경완은 요즘 방송국이 파일럿 인기에 따라 레귤러 프로그램 제작 여부를 결정한다고 설명하며 "여러분이 응원해 주셔야 한다. 그래야 제가 일자리가 생기고, 아이들 앞에서 당당할 수 있고, 아이들도 기를 펼 수 있다"고 어필해 웃음을 안겼다.도경완은 "찌질한 넋두리가 될 수도 있지만"이라고 운을 떼며 유튜브를 하게 된 이유를 전했다. 그는 KBS 퇴사와 함께 출연 중이던 '슈퍼맨이 돌아왔다' 하차를 하게 됐다고 밝히며 "그때 과분한 사랑을 받아서 아쉬운 마음에 가족 유튜브를 시작하게 됐다"고 이야기했다.가족 앨범 만드는 느낌으로 유튜브에 애정을 쏟고 있다는 도경완은 "욕심이 있다. 조회수, 구독, 좋아요가 아니라, 나에게 보람과 행복을 갖다주는 다른 주머니다. 그런데 워낙 포화 시장이 돼서 뭘 하면 좋을지 모르겠다"고 털어놨다.또 도경완은 장윤정에게 "사줘"라고 하는 부분에 대해 해명했다. 그는 "윤정 씨한테 뭐 사달라고 하는 건 부부간의 호흡이다. 내가 '신형 아이폰 사줘'하면 민폐지만, '저 요트 사줘'라고 하는 건 둘 만의 예능 같은 거다. 너무 뭐라고 하거나, 밉게 보지 말아달라"고 당부했다.마지막으로 도경완은 셋째에 대한 공식 입장을 발표했다. 그는 "(셋째) 포기한 지 한참 됐다. 하영이가 벌써 8살"이라며 "사실 저는 잘 키울 자신 있다. 속싸개도 잘 싸고, 분유도 잘 탄다. 그런데 때라는 게 있다. 내가 '셋째 셋째' 했던 건 내가 삼 남매가 될 뻔했었던 막연한 동경"이라며 "공식적으로 셋째는 없다"고 선을 그었다.한편, 도경완은 2013년 장윤정과 결혼해 슬하에 아들 연우, 딸 하영을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr