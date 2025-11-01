[종합] 10기 영식, 결국 사고쳤다…백합 굶기더니 "대접 받으러 왔나" 폭발 ('지볶행')

사진 = SBS PLUS, ENA '지지고볶는여행' 캡처

'나는솔로' 10기 영식이 4기 영수와 만남을 가지면서 '나솔사계' 백합에 대한 불만을 터트려 눈길을 끈다.지난 31일 밤 8시 40분 방송된 SBS PLUS, ENA '지지고 볶는 여행'에서는 '나는솔로' 10기 영식과 4기 영수의 술자리 장면이 그려졌다.이날 방송에서 10기 영식과 4기 영수는 함께 술 한 잔하면서 대화를 나눴다. 4기 영수는 "나는 인도 오기 전에 너랑 메시지로 대화만 했는데 되게 친해진 느낌이다"고 했다. 이에 10기 영식은 "동질감이다"고 하면서 웃었다. 그러자 4기 영수는 "너도 너 나름대로 애로사항이 있을 거 아니냐"며 "나는 둘이 죽어야 끝나는 게임을 하다 왔다"고 했다.이에 10기 영식은 "난 그정도는 아니다"며 "4기 정숙이랑 식성이 안 맞냐 아니면 관광지 가는 게 안 맞냐"고 물었다. 이말에 4기 영수는 "그냥 안 맞는다"며 힘들어 했다. 10기 영식은 "다 같이 온 여행이었다면 안 맞는 사람과 안 섞이면 그만인데 단 둘이 24시간 계속 붙어있어야 하니 계속 부딪힐 수 밖에 없다"고 했다.10기 영식은 "힘든 사람이랑 같이 붙어 있는 건 정말 힘든 일이다"며 "이건 고문이다"고 했다. 4기 영수는 4기 정숙이 관광지를 보러가러 하지 않아서 설득을 해야 갔어야 했다며 힘들었던 점을 토로했고 10기 영식은 격하게 리액션 했다. 이어 10기 영식은 백합을 언급하며 "난 너무 잘해줘서 큰일이 났다"고 말했다.10기 영식은 하루종일 백합과 제대로 된 식사도 못하고 컵라면만 끓여둔 채 4기 영수를 만나러 왔지만 4기 영수에게는 "내가 여기 나온다고 맥주 한 캔 딱 따놓고 밥 차려주고 나왔다"고 했다. 그러더니 "이 여행 콘셉트가 좀 그런 것 같다"며 "여행은 남녀가 같이 협력해서 뭔가를 만들어야 하는데 남자가 여자 모시는 콘셉트다"고 불만을 토로했다. 불만 폭주한 10기 영식은 결국 "여자들은 뭐 대접 받으러 왔냐"며 "나 그런거 너무 싫다"고 했다. 이말에 4기 영수는 "자연의 섭리 같은 게 여자애들도 국내면 안 그러는데 인도에 오니까 의지하고 싶은 것일 수도 있다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr