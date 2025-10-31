홈 연예가화제 엔하이픈 제이, 눈빛에 치인다 [TV10] 입력 2025.10.31 18:43 수정 2025.10.31 18:43 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 엔하이픈 제이가 31일 오후 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 ‘홀리데이 익스피리언스’ 포토콜 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 현우석, 연기 6년째 도파민 터진 사건…"3일간 잠 못 자"[인터뷰③] '6살 연하 발레리노♥' 임정희, 유산 고백했다…44세에 자연 임신 했는데 "준비 안 되어 있어" ('조선의 사랑꾼') 김경호, 대퇴골두 괴사 투병 알렸다…"연골 녹아내려, 서 있지도 못해" ('힛트쏭') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT