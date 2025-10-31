사진=WAVY(웨이비)

모던 록 밴드 The Poles(더 폴스)가 음악으로 팬들과 뜨겁게 호흡한다.더 폴스(김다니엘·이황제·김경배)는 11월 1일과 2일 양일간 서울 영등포구 명화 라이브홀에서 단독 콘서트 'space boys (스페이스 보이즈)'를 개최한다.'space boys'는 더 폴스가 지난해 6월 이후 약 1년 3개월 만에 진행하는 단독 공연으로, 기존 공연 대비 6배 이상 확장된 규모의 관객과 만날 것으로 기대를 모으고 있다. 특히 이번 콘서트 티켓은 예매 오픈 직후 전석 매진되며 더 폴스의 인기를 다시 한번 증명했다.이번 공연에서 더 폴스는 'High Tide (하이 타이드)', 'Space (스페이스)', 'Cares (케어스)' 등 대표곡들은 물론 추후 발매 예정인 신보의 미공개 수록곡들까지 최초로 선보이며 특별한 시간을 선물할 예정이다.더 폴스는 결성 10년 차 밴드로, 탄탄한 실력과 매력적인 사운드로 리스너들의 사랑을 받고 있다. 1990년대와 2000년대 록 밴드 사운드를 구현한 파워풀한 연주와 대비되는 서정적인 멜로디, 가사가 더해져 더 폴스만의 매력을 배가시키며 국내외 음악 팬들의 취향을 저격하고 있다.최근 발매한 신곡 'Echo! (talk to me baby) (에코! (톡 투 미 베이비))'는 청량한 록을 기반으로 신스 사운드를 더해 한층 확장된 음악 색채를 선보이며, 약 1년간의 공백 끝에 더욱 성숙해진 밴드의 방향성을 담아냈다. 여기에 패션 브랜드 999HUMANITY와 협업한 컬렉션 론칭 기념 팝업 콘서트를 개최하는 등 활발한 행보를 이어오고 있다.한층 업그레이드된 음악 세계를 엿볼 수 있는 더 폴스의 단독 콘서트 'space boys'는 11월 1일과 2일 개최된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr