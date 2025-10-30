사진=홍진경 SNS

방송인 홍진경이 화려한 인맥을 자랑했다.홍진경은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "'솔로지옥' 시즌 5도 사랑해 주세요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 홍진경이 가수 규현 그리고 '솔로지옥' 출신 덱스와 한 식당을 찾은 모습. 특히 두 사람은 서로의 어깨에 기대는 등 다정한 분위기를 보였고, 홍진경은 30대 이성 연예인들과도 거리낌 없는 사이를 보여 눈길을 끌었다.앞서 홍진경은 지난 21일 자신과 20세 넘는 나이 차이를 보인 방송인 김구라의 아들 김동현과의 만남을 인증하기도 했다.한편 1977년생으로 올해 47세인 홍진경은 지난 8월 6일 홍진경은 결혼 22년 만에 이혼했다는 소식이 전해졌다. 홍진경은 이혼 사유에 대해 정선희의 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에 출연해 "왜 헤어졌냐 궁금하겠지만 누구 한 사람 잘못으로 헤어진 게 아니다. 이제 좀 다르게 살아보자고 했다"라고 설명했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr