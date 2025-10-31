송은이 하차 속사정 밝혔다…유재석 "'옥탑방'과 겹쳐, 거긴 레귤러니까" ('식스센스')

사진=텐아시아DB

유재석이 송은이가 하차한 이유를 밝혔다.지난 30일 첫 방송된 tvN 예능 '식스센스: 시티투어2' 1회에서는 송은이의 빈자리를 지석진이 채우는 모습이 담겼다.이날 유재석은 지난 시즌 함께한 송은이의 부재에 대해 "송은이는 옆에 '옥탑방의 문제아들'에 들어갔다. 촬영 날짜와 방송 날짜가 같다. 그래서 못 온다"고 밝혔다.이에 미미가 "한쪽을 선택한 거냐"라고 묻자 유재석은 "은이 입장에선 거기가 레귤러다. 거기 해야 한다. 우리가 시작을 같이해서 아쉽긴 하다"고 말했다.제작진이 "은이 누나 자리는 다른 분이 한다"라고 하자 유재석은 "기사 났던데 뭐, 석삼이 형"이라며 웃었다. 그러면서 유재석은 지석진에게 "은이 빈자리 기가 막히게 치고 들어왔다"라고 너스레를 떨었다.미미는 "'식스센스'가 더 커지려고 그런가 했다. 정규로 가려나 보다"라며 만족해했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr