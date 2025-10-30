SNS

'나는솔로' 22기 옥순과 경수가 웨딩사진을 공개했다.30일 22기 옥순은 자신의 계정에 "결혼식이 10일정도 남았습니다. 작은 결혼식이라 많은 분들을 초대하진 못했지만 마음은 온동네 알리고 다 초대하고싶어요😁 식날 올려둘 사진을 전부 받았어요. 결혼사진이자 가족사진입니다ㅎㅎ"라고 운을 뗐다.그러면서 "어제 지유랑 선우가 대화를 하고 있었어요. 선우가 '아빠 잘생겼어!' 하니까 지유가 '누구아빠? 내아빠?'하고 묻다가 마음에 걸렸나봐요. '아니아니,선우아빠?' 하고 다시 고쳐말하더라구요. 순간 지유한테 고맙기도하고 미안하기도 하면서 마음이 쿵 했는데요 근데 제가 미처 무슨 말을 하기도 전에 선우가 대답을 했어요. '아니아니 우리아빠말야, 누나랑 나, 우리아빠' 이렇게요. 선우는 세상을 아직 모르는 5살이잖아요. 편견도 선입견도 없는 선우의 세상에서 우리는 진짜 가족인가봐요. 저도 오빠와 지유를 그렇게 사랑해야겠다하는 생각이 들었습니다. 우리가족이라는 말이 왜이렇게 좋은지~ 한동안 푼수 떨어도 이해해 주세요….ㅎㅎ"라고 적었다.공개된 사진 속에는 22기 옥순, 경수가 각자의 아이들과 웨딩화보에 함께한 모습도 담겼다.한편 이들은 지난해 10월 ENA 나는 솔로 22기 돌싱특집에 출연했다. 옥순은 8급 행정공무원을 하며 미혼모로 아들을 홀로 키워왔다. 그러나 방송 후 퇴사하고 인플루언서로 활동 중이다. 22기 경수는 외국계 광고회사 미디어 디렉터를 최근 그만뒀다. 전처와의 사이에서 낳은 딸이 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr