이주리, 11월 2일 결혼…선배 안혜경도 “웰컴이야”

발레리나 이주리가 결혼한다.최근 이주리는 자신의 계정에 "D-3 🕊️ 서로의 평생 친구이자 동반자가 되고자 11월 2일, 모두가 보는 앞에서 그 약속을 나누고자 합니다"라고 운을 뗐다.그러면서 "수없이 웃고 기대며, 많은 추억을 쌓아온 시간 속에서 조금은 떨리고 설레는 마음으로 한 걸음 더 나아가려고 합니다. 소중한 분들께 직접 인사드리지 못한 점 너른 양해 부탁드리며, 혹시 소식이 닿지 못했다면 편히 연락주시면 감사한 마음으로 인사드리겠습니다. 새로운 시작을 함께 축복해주시면 감사하겠습니다🤍💒🙏🏻"라고 덧붙였다.이를 본 안혜경은 "우리주리 웰컴이야😍😍😍"라고 댓글을 남겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr