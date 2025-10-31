사진=텐아시아DB

모델 출신 방송인 한혜진(42)이 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에서 주우재(38)와 재회한다.한혜찐은 KBS2 연애 리얼리티 ‘누난 내게 여자야’ 메인 MC에 발탁된 데 이어 ‘옥탑방의 문제아들’을 통해 KBS 토크쇼에 단독 게스트로 나선다.특히 한혜진과 옥탑방 MC 김숙·주우재의 재회가 눈길을 끈다. 지난 2월 종영한 ‘연애의 참견’에서 7년간 호흡을 맞췄던 한혜진은 김숙·주우재와 옥탑방에서도 솔직 담백한 티키타카로 예능 케미를 선사할 예정이다.86만 명 넘는 구독자를 보유하며 유튜브계에서도 맹활약 중인 한혜진은 옥탑방에서 톱모델 시절 활동기, ‘연프의 신’다운 특급 연애 조언 등 거침없는 입담을 선보일 것으로 기대된다.한혜진이 출연하는 '옥탑방의 문제아들'은 오는 11월 중 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr