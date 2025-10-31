김민종, 고품격 수상소감 [TV10]

'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-아시아모델어워즈'가 아시아모델페스티벌조직위원회(회장 양의식)&한국국제문화교류진흥원(원장 박창식) 주최&주관, 강원특별자치도, 정선군, 제천시, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규), 한국메이크업전문가직업교류협회(회장 안미려) 후원으로 30일 오후 강원도 강원랜드 하이원리조트 컨벤션센터 5층에서 열렸다.권혁수, 안젤리나 다닐로바가 진행을 맡은 '아시아모델어워즈'에서는 아시아전통복 패션쇼, 중국대련동방미예술단(단장 왕예) 패션쇼, 한국메이크업전문가직업교류협회가 주관한 뷰티갈라쇼, 누에라·BURVEY·에버글로우·신성·양지은 등 축하공연이 펼쳐졌다.‘아시아모델어워즈’는 아시아 톱모델과 K-POP 가수, 배우, 예능인, 인플루언서 등 각 부문에서 한 해 최고의 활약을 펼친 아티스트를 선정해 시상하는 아시아 최대규모의 엔터테인먼트 축제다. 유명 브랜드 패션쇼, 뷰티갈라쇼, K-POP 공연 등 다채로운 무대와 함께 한류스타, 아시아 톱모델, 배우, 가수 등 패션·뷰티 산업 관계자들이 참여해 소통하는 모델 기반의 통합 시상식으로 자리매김했다.'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-아시아모델어워즈' 수상내역은 다음과 같다.▲ 아시아스타상영화 부문 - 김민종연기자 부문 - 진영모델 부문 - 배윤영▲ 아시아인플루언서상 - 카카 램(Kaka Lam)▲ 베스트인플루언서상 - 카마가 아야(KAMAGA AYA)▲ 아시아파워셀러상 - 류류(리우리우, LIULIU)▲ 모스트 프로미싱 인플루언서 오브 더 이어 - 비비안 리(Vivian Li)▲ 아시아 SNS스타상 - 김혜수(아이돌네이션)▲ 아시아특별상영화 부문 - 예지원배우 부문 - 윤시윤해외배우 부문 - 유키 후루쿠와(Yuki Furukwa, 일본) 아르시 무뇨스(Arci Muñoz, 필리핀) 앨턴 웡(alton wong, 홍콩)트로트 부문 - 양지은퍼포먼스 부문 - 팝핍현준모델 부문 - 타치바라 에리(일본)▲ 모델스타상안나 마르첸코(여, Marchenko Anna, 대만)류 바치라위치(남, Ryu Vachirawich, 태국)이브티삼 하라카트(김미소, 모로코)히로토(남, HIROTO, 일본)▲ 국제문화교류상 - 왕예▲ 인기상예능 부문 - 권혁수모델 부문 - 강희연기자 부문 - 윤현민트로트 부문 - 신성가수 부문 - 에버글로우▲ 라이징스타상연기자 부문 - 김남희, 방효린가수 부문 - 누에라, 버비▲ 신인상연기자 부문 - 이형주 지수연가수 부문 - 유어즈인플루언서 부문 - 무라카미 아카네(MURAKAMI AKANE)페이스 오브 아시아 - Adelina Zaria (키르기스스탄), Wanaphon Chueaain (태국), Thuta Aung (미얀마)아시아시니어모델 - 이재이아시아키즈모델 - 리어넬 아브라함 구나완, 쿠사예바 라야아시아베이비모델 - 이해린 최현도 김도윤▲ 피트니스부문 - 한혁규 이예린이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr