[사진 출처 : ‘너를 품에 안으면’ 티저 영상 캡처]

가수 임창정이 ‘너를 품에 안으면’ 라이브 클립 티저를 공개했다.임창정은 지난 30일 오후 6시 제이지스타 공식 유튜브 채널을 통해 ‘너를 품에 안으면’ 라이브 클립 티저 영상을 게재했다.티저 영상은 검은 배경에 타자 치는 소리가 더해지며 “너를 품에 안으면 힘겨웠던 나의 과거를 느껴. 이제는 더 이상 흔들리지 마. 널 지켜야 해”라는 가사가 하나씩 나열돼 완성된다. 임창정은 깊이를 담은 간절한 목소리로 ‘You're my lady(유아 마이 레이디). 하지만 내 맘도 이렇게 말하긴 정말 쉽진 않았어’라고 후렴구를 열창한다.임창정표 ‘너를 품에 안으면’은 10초 안팎의 짧은 순간만이 공개됐지만, 한마디 한마디에 감정을 꾹꾹 눌러 담아 부르는 모습에서 원곡과는 또 다른 감동이 전해진다. 임창정의 이번 ‘너를 품에 안으면’은 컬트가 1995년 발매한 컬트의 명곡 ‘너를 품에 안으면’을 리메이크한 음원이다. 2018년 컬트가 JTBC ‘투유 프로젝트 - 슈가맨2’에서 불렀던 ‘너를 품에 안으면’ 영상은 조회수 200만 뷰를 넘길 정도로 30년이 지난 지금까지도 많은 사랑을 얻고 있다.한편, ‘너를 품에 안으면’은 내달 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr