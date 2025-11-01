그룹 에픽하이가 다비치와 깊은 우정에 대한 이야기를 나눴다. 앞서 다비치 강민경은 2022년 유튜브 수익금 1억 5000만 원을 기부했다.
에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 지난달 30일 유튜브 채널 'EPIKASE'를 통해 ' 에픽하이랑 다비치랑 싸우면 누가 이길까?'라는 제목의 영상을 공개했다. 에픽하이는 "많은 분이 저희의 우정 비결을 물어보시지만, 저희도 사실 잘 모르겠다. 그래서 이쪽 전문가 두 분을 모셨다"라며 다비치 이해리, 강민경을 소개했다.
이어 다비치가 첫인사를 전했고, 에픽하이는 편안한 분위기 속에서 친근한 토크를 이끌었다. 특히 이들은 곧바로 반말 모드로 이야기를 진행, 한층 더 솔직한 이야기를 풀어놨다.
이 가운데 에픽하이는 다비치의 신곡 '타임캡슐'에 대해 이야기했다. 타블로는 "옛날에 타임캡슐이라고 시나리오를 쓴 적이 있다. 타임캡슐이라는 주제를 너무 좋아한다"면서 노래를 듣기 전부터 관심을 보였다.
'타임캡슐'을 감상한 타블로는 "훅이 나오기 전에도 장담할 수 있는데 이거 1위 안 하면 나 은퇴"라고 너스레를 떨며 "이건 안 될 수가 없다. 너무 좋다"고 감동했다. 투컷은 "'8282'는 이기기 힘들어"라는 돌발 소신 발언으로 다비치의 또 다른 히트곡을 언급해 웃음을 자아냈다. 에픽하이와 다비치의 팀 활동 토크도 펼쳐졌다. 이에 대해 타블로는 "우리는 진짜 미친 듯이 싸운다"고 고백했고, 강민경은 "그렇게까지 싸울 일이 있냐. 다 큰 어른들이"라고 말해 에픽하이를 당황케 했다.
그래도 타블로와 투컷의 티격태격 케미가 이어진 가운데 미쓰라는 조용히 주먹밥을 만들어놓는 모습으로 특급 케미를 몸소 보여줬다.
또 에픽하이는 다비치와 혈액형, 별자리, MBTI 등의 이야기를 나누며 공감대를 형성했다. 특히 다양한 우정 관련 질문으로 20여년간 이어진 팀 활동을 돌아봤다.
마지막으로 타블로는 다비치에게 "잘 되니까 사이가 좋은 게 아니라 사이가 좋으니까 계속 잘 되는 것"이라며 "대중도 둘의 관계성에 빠지는 것 같다"고 전했다. 미쓰라 역시 "우리도 그런 관계를 사람들이 재밌어한다"며 에픽하이의 남다른 우정 비결을 설명했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
