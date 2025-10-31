/사진 = 페포니뮤직

밴드 잔나비가 과거 가수 양희은과의 작업을 회상했다.잔나비는 정규 4집 'Sound of Music pt.2 : LIFE(사운드 오브 뮤직 파트2 : 라이프)' 발매 이후 호평 받고 있다. 타이틀곡 '첫사랑은 안녕히-'는 공개 직후 멜론 TOP100과 HOT100, 벅스 실시간 차트에 진입했다. 잔나비의 음악적 신뢰와 서정이 다시 한번 입증됐다는 평가다.양희은, 악뮤(악동뮤지션) 이수현이 각각 참여한 '잭 케루악'과 '마더'는 세대를 아우르는 서사와 완성도로 리스너들의 주목을 받았다.이번 앨범을 통해 잔나비는 자신들의 색깔을 유지하면서도 새로운 시도를 담은 음악을 선보였다. 프로듀서 최정훈은 이번 작업에 담긴 의미와 진심을 직접 전했다.Q1. 잔나비가 데뷔 11주년을 맞아 정규 4집 'Sound of Music pt.2 : LIFE'를 발표했다. 이번 앨범이 팀에게 어떤 의미를 남긴 작품인지, 그리고 어떤 이야기를 담고자 했는지 궁금하다.A. 시간이 지나면서 더 짙은 의미를 찾아가겠지만, 지금 당장은 후련한 감정이 큽니다. 그동안 쌓아온 오래된 습작 노트를 서랍에 고이 넣는 기분이 들기도 하고, 동시에 새로운 노트를 사러 문구점에 가는 듯한 환기감도 느껴집니다.Q2. 'Sound of Music pt.1'이 '우주'를 향한 이야기였다면, 'pt.2 : LIFE'는 '땅'을 딛는 이야기로 표현됐다. 두 앨범을 함께 들었을 때 리스너가 느꼈으면 하는 가장 큰 변화와 이번 앨범에서 주목해주길 바라는 리스닝 포인트는?A. 가장 눈에 띄는 변화는 사운드입니다. pt.1은 전자적인 요소가 많이 담겨 있어 공상과학적인 이미지와 비일상적인 메시지를 표현하기 좋았고, 반대로 pt.2는 그런 부분을 많이 덜어냈습니다. 전자악기를 쓰더라도 인간적인 향수를 느낄 수 있도록 유도했고, 현실적인 단어로 일상의 메시지를 던지려 했습니다.비일상과 일상, 공상과 현실의 대비가 이번 앨범의 구조를 이루는데, 특히 30대에 들어선 우리가 마주한 현실 자각, 그 감정을 담은 앨범이라고 생각합니다.Q3. 잔나비는 매 앨범을 하나의 서사로 완성해왔다. 이번 정규 4집에서는 그 이야기를 어떤 방식으로 풀어냈는지. 또 전작들과 비교했을 때 음악적·서사적으로 달라진 점은 무엇인가.A. 하나의 이야기이지만, 각 곡이 개별적으로도 매력을 갖길 바랐습니다. 특히 pt.2의 경우에는 몇 개의 앨범에 걸쳐 탈락됐던 곡들이라 더 애정이 갔고, 그 기다림의 시간 자체를 가사로 의미화했습니다. 2017년에 썼던 '미아의 추억과 유니버스'가 대표적이에요.그렇게 더 개인적인 방식을 선호했어요. 개인적인 것이 가장 독창적이라잖아요. 이 앨범을 파트로 나눈 것도 그 믿음에서 비롯된 거였어요. 오로지 우주와 땅, 이 두 개념과 2025년의 즉흥성에 의존해 앨범을 만들어 내면 내 개인적인 이야기들이 자연스레 나올 것 같았어요. 그 어느때보다 즉흥성이 강조된 앨범 작업 과정을 거쳤어요.Q4. 양희은이 참여한 '잭 케루악'과, 악뮤 이수현이 함꼐한 '마더'는 세대를 잇는 협업으로 주목받았다. 두 아티스트와의 작업을 통해 잔나비가 표현하고자 한 세대 간의 공명은 무엇이었는지 물었다.A. 양희은 선생님은 제게 늘 '어른을 대표하는 목소리'였습니다. '잭 케루악'을 쓸 때 제 또래의 이야기를 담았지만, 어느 시대든 청춘기의 불안정함은 존재한다고 생각했어요. 선생님과 함께 부르면 진짜 청춘의 이야기로 완성되리라 느꼈습니다. 녹음 중 "잭 케루악 책 읽어봤니? 히피의 아버지지~"라고 말씀하셨는데, 그 순간 이 작업이 제 인생 최고의 선택이었다는 확신이 들었습니다. 단 네 테이크 만에 모두를 울리셨죠. 그 경험은 제 음악 인생의 가장 큰 순간입니다.이수현 씨와의 작업은 또 다른 의미로 특별했습니다. 2018년 캐럴 이후 같은 녹음실에서 다시 만나 작업을 하니, '우리 모두 잘 어른이 되어가고 있구나'라는 생각이 들었어요. 이번엔 훨씬 편하고 크리에이티브한 분위기였고, "이 곡에선 내가 엄마라는 거지?"라며 바로 목소리 질감을 바꾸던 표현력에 모두가 감탄했습니다. 한 달 전 급히 부탁드렸는데도 흔쾌히 응해주셔서 정말 고마웠습니다.Q5. 타이틀곡 '첫사랑은 안녕히-'는 잔나비 특유의 서정과 오케스트레이션이 어우러진 곡이다. '첫사랑'이라는 익숙한 주제를 새롭게 표현하기 위해 어떤 음악적 장치에 중점을 뒀나.A. '첫사랑'을 다룰 때 유치함과 미숙함 사이의 줄타기가 어려웠습니다. 그래서 가장 고민이 깊었어요. 틀에 박힌 발라드는 피하고 싶었고, 그래서 곡에 꽤 많은 전조를 넣었습니다. 예상치 못한 전개가 오히려 훅이 되도록 설계했죠. '이른 시절 속에 우리가 아녔더라면' 이 부분이 그 포인트입니다.또 풋풋함 속에 쓸쓸함을 더하기 위해 1절 후렴의 끝을 단조로 마무리했고, 아는 맛을 보여주는 듯한 확장감으로 아웃트로를 펼쳤습니다. 이 작업은 정말 즐거웠어요. 곡을 끝내기가 아쉬울 정도로요.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr