에버글로우, 줌인을 부른다 [TV10]

권혁수, 안젤리나 다닐로바가 진행을 맡은 '아시아모델어워즈'에서는 아시아전통복 패션쇼, 중국대련동방미예술단(단장 왕예) 패션쇼, 한국메이크업전문가직업교류협회가 주관한 뷰티갈라쇼, 누에라·BURVEY·에버글로우·신성·양지은 등 축하공연이 펼쳐졌다.
‘아시아모델어워즈’는 아시아 톱모델과 K-POP 가수, 배우, 예능인, 인플루언서 등 각 부문에서 한 해 최고의 활약을 펼친 아티스트를 선정해 시상하는 아시아 최대규모의 엔터테인먼트 축제다. 유명 브랜드 패션쇼, 뷰티갈라쇼, K-POP 공연 등 다채로운 무대와 함께 한류스타, 아시아 톱모델, 배우, 가수 등 패션·뷰티 산업 관계자들이 참여해 소통하는 모델 기반의 통합 시상식으로 자리매김했다.
'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-아시아모델어워즈' 수상내역은 다음과 같다.
▲ 아시아스타상
영화 부문 - 김민종
연기자 부문 - 진영
모델 부문 - 배윤영
▲ 아시아인플루언서상 - 카카 램(Kaka Lam)
▲ 베스트인플루언서상 - 카마가 아야(KAMAGA AYA)
▲ 아시아파워셀러상 - 류류(리우리우, LIULIU)
▲ 모스트 프로미싱 인플루언서 오브 더 이어 - 비비안 리(Vivian Li)
▲ 아시아 SNS스타상 - 김혜수(아이돌네이션)
▲ 아시아특별상
영화 부문 - 예지원
배우 부문 - 윤시윤
해외배우 부문 - 유키 후루쿠와(Yuki Furukwa, 일본) 아르시 무뇨스(Arci Muñoz, 필리핀) 앨턴 웡(alton wong, 홍콩)
트로트 부문 - 양지은
퍼포먼스 부문 - 팝핍현준
모델 부문 - 타치바라 에리(일본)
▲ 모델스타상
안나 마르첸코(여, Marchenko Anna, 대만)
류 바치라위치(남, Ryu Vachirawich, 태국)
이브티삼 하라카트(김미소, 모로코)
히로토(남, HIROTO, 일본)
▲ 국제문화교류상 - 왕예
▲ 인기상
예능 부문 - 권혁수
모델 부문 - 강희
연기자 부문 - 윤현민
트로트 부문 - 신성
가수 부문 - 에버글로우
▲ 라이징스타상
연기자 부문 - 김남희, 방효린
가수 부문 - 누에라, 버비
▲ 신인상
연기자 부문 - 이형주 지수연
가수 부문 - 유어즈
인플루언서 부문 - 무라카미 아카네(MURAKAMI AKANE)
페이스 오브 아시아 - Adelina Zaria (키르기스스탄), Wanaphon Chueaain (태국), Thuta Aung (미얀마)
아시아시니어모델 - 이재이
아시아키즈모델 - 리어넬 아브라함 구나완, 쿠사예바 라야
아시아베이비모델 - 이해린 최현도 김도윤
▲ 피트니스부문 - 한혁규 이예린
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT