가수 정승환/사진제공=안테나

가수 정승환이 뮤직비디오 촬영 중 배우 김영옥의 열연에 감탄했다고 밝혔다.정승환은 30일 오후 2시 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 정규 앨범 '사랑이라 불린' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 정승환은 뮤직비디오에서 열연을 펼친 배우 김영옥에게 감사함을 전했다. 그는 "김영옥 선생님이 뮤직비디오에 출연해주셨다. 상대역으로 선생님 앞에 서려니 사실 너무 긴장됐다. 지금에야 저도 10년 차 가수지만 제겐 김영옥 선생님은 너무나 연예인이시다"라고 고백했다.정승환은 "제 분량을 먼저 마치고 선생님께서 촬영에 들어가셨다. 선생님의 연기를 보는 순간 '이게 배우구나. 나는 왜 저 카메라 앞에 섰지'라는 감탄과 후회를 했다"고 털어놨다.정승환의 '사랑이라 불린'은 2018년 이후 7년 만에 선보이는 정규 앨범으로 더블 타이틀곡 '앞머리'와 '행복은 어려워'를 포함해 총 10곡이 수록됐다. 타이틀 곡 '앞머리'는 떠나간 인연의 행복을 바라는 마음을 폭발적인 감성으로 그려낸 곡이다. 또 다른 타이틀 곡인 '행복은 어려워'는 함께했던 소소한 일상이 행복이었음을 이별 후에야 깨닫는 화자의 마음을 담은 곡이다.한편, 정승환의 정규앨범 '사랑이라 불린'은 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr