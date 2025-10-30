가수 정승환/사진제공=안테나

가수 정승환이 아티스트들이 앨범을 발매하길 주저하게 되는 요즘 K팝 음원 시장을 지적했다.정승환은 30일 오후 2시 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 정규 앨범 '사랑이라 불린' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 정승환은 "요즘 앨범을 만들기 더더욱 어려운 시대라고 생각한다. 대중이 타이틀곡 중심으로 많이 듣는 경향이 있다 보니 그렇다"고 설명했다. 정승환은 "수록곡이 좋아도 묻히는 경우가 생긴다. 저 또한 그런 걱정을 했다. 그런데도 그 음악을 필요로 하고 좋아하는 분들도 계시리라 믿는다. 수록곡 한 곡 한 곡 소중하다"고 고백했다.정승환의 '사랑이라 불린'은 2018년 이후 7년 만에 선보이는 정규 앨범으로 더블 타이틀곡 '앞머리'와 '행복은 어려워'를 포함해 총 10곡이 수록됐다. 타이틀 곡 '앞머리'는 떠나간 인연의 행복을 바라는 마음을 폭발적인 감성으로 그려낸 곡이다. 오케스트라와 밴드의 웅장한 사운드가 특징적인 곡으로 전해졌다. 또 다른 타이틀 곡인 '행복은 어려워'는 함께했던 소소한 일상이 행복이었음을 이별 후에야 깨닫는 화자의 마음을 담은 곡이다.한편, 정승환의 정규앨범 '사랑이라 불린'은 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr