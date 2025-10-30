텐아시아 DB

MBC '놀면 뭐하니?'가 오는 1일 결방한다.30일 텐아시아 취재 결과, 내달 1일 방송 예정인 '놀면 뭐하니?'가 결방을 확정 지었다. 당초 '놀면 뭐하니?'는 1일 오후 6시 30분부터 방송될 예정이었다.대신 MBC 측은 뉴스 특보를 내보낸다. 이재명 대통령은 이날 APEC 정상회의 두 번째 세션에서 AI 발전, 인구구조 변화 등 새로운 경제 흐름 속에서 아시아 태평양 지역의 신성장 동력 창출 방안 등에 대해 논의할 예정이다.실제로 '놀면 뭐하니?'는 2주 연속 촬영이 진행되지 않았다. 매주 목요일 촬영이지만 지난 23일과 오늘(30일)은 촬영이 이루어지지 않았다. 다만 다음 주 촬영은 재개된다는 입장이다.일각에서는 이이경이 지난 20일 19금 사생활 논란에 휘말린 것이 '놀면 뭐하니?' 결방의 이유라는 의견이 제기됐다. 다만 폭로자가 돌연 사과, 이이경은 곧바로 억울함을 벗었다. 2주 연속 녹화 취소는 이이경의 사생활 루머가 아닌 뉴스 특보 편성에 따른 것이라는 게 MBC 관계자의 입장이다.한편 이이경의 소속사 상영이엔티는 공식 SNS 계정을 통해 "허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중"이라며 "사안의 심각성에 따라 직·간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr