가수 겸 배우 손담비가 리즈 시절 몸매로 돌아갔다.최근 손담비는 자신의 계정에 운동을 하고 있는 모습을 보였다. 그는 올블랙 나시에 타이즈를 입고 탄탄한 바디라인을 뽐냈다. 출산 후 완벽하게 리즈 시절로 돌아간 모습이다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 지난해 TV조선 '아빠하고 나하고'에는 한 역술인이 손담비에게 "올해는 아기가 착상이 될 것 같다"며 "내년 5, 6월에는 아기를 낳을 수 있다는 말이다"라고 짚어내 손담비를 미소 짓게 만들었다. 실제로 손담비는 지난 4월, 건강한 딸 해이 양을 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr