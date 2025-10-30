사진제공=Mnet

'힙팝 프린세스'가 더욱 치열해진 두 번째 트랙 경쟁으로 돌아온다.오늘(30일) 밤 9시 50분(KST) 방송되는 Mnet '언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스'(이하 '힙팝 프린세스') 3회에서는 프로듀서의 신곡을 걸고 펼쳐지는 두 번째 트랙 경쟁 '프로듀서 신곡 미션'을 향한 첫발을 내딘다. 참가자들의 치열한 랩 전쟁과 예측불가한 대결 구도가 맞물리며 새로운 국면이 펼쳐진다.두 번째 트랙을 향한 첫 관문은 바로 '1 vs 1 창작 배틀'로, 두 사람이 1:1 랩퍼포먼스 배틀을 펼쳐 오직 승자만이 베네핏을 얻는다. 뿐만 아니라 이번 미션에서는 '베스트 창작 배틀'과 '워스트 창작 배틀'이 동시에 선정되며 또 한 번의 반전이 예고된다. 특히 베스트 팀의 승자에게는 더블 베네핏이, 패자에게도 베네핏이 부여될 예정이다. 단순한 승패를 넘어 이후 이어질 팀 구성에도 직접적인 영향을 미치는 변수들이 등장하면서 긴장감은 한층 배가될 전망이다.'1 vs 1 창작 배틀'은 누구와 한 팀을 이루느냐도 중요한 관건이다. 3회 선공개 영상에서는 참가자들이 서로 선택하고 선택받는 팀 선정 과정이 공개됐다. 사전 미션부터 민지호를 눈여겨봤던 세나는 원하던 민지호와 짝을 이룬 뒤 "함께 무대를 하고 1위, 2위를 해서 더블 베네핏을 받겠다"라는 포부를 밝히기도. 대결을 넘어 훈훈한 팀워크를 보여준 두 사람이 과연 베스트 창작 배틀로 선정될 수 있을지 주목된다.눈물과 긴장감이 뒤섞인 살벌한 전쟁도 시작된다. 베네핏을 향한 치열한 랩 배틀 속에서 "머리채 잡겠는데?"라는 말이 나올 만큼 일촉즉발의 상황이 펼쳐질 예정이다. 그동안 네 번의 서바이벌에 출연하며 데뷔 기회를 놓쳤던 남유주는 코코로의 도발로 치명적인 랩 실수를 범한다. 끝내 무대 뒤에서 "난 안 될 운명이었던 걸까"라며 눈물을 쏟는 모습도 포착됐다.1 vs 1 창작 배틀을 심사할 트레이너 평가단의 라인업 또한 베일을 벗었다. '쇼미더머니' 시리즈에서 독보적인 랩 실력을 보여준 맥대디, 큐엠, 신스와 '스트릿 우먼 파이터2'에서 레이디바운스로 강렬한 무브를 선보였던 카프리와 베씨가 라인업에 이름을 올렸다. 또한 음악 감독 페디도 참여해 랩, 댄스, 창작력을 아우르는 균형 잡힌 심사를 선보일 것으로 기대된다.두 번째 트랙 경쟁과 함께 한층 쫄깃한 재미를 예고한 '힙팝 프린세스' 3회 방송은 30일 밤 9시 50분(KST) Mnet에서 방영되며, 일본에서는 U-NEXT를 통해 서비스된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr