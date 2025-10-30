/ 사진=텐아시아DB
가수 겸 배우 도경수(32)가 이서진(54)에 분노했다.

SBS 예능 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’(이하 ‘비서진’)에서 이서진, 김광규가 배우 지창욱과 도경수의 매니저로 나선다.

두 사람은 오는 11월 5일 디즈니+에서 공개되는 오리지널 시리즈 ‘조각도시’에서 함께 열연을 펼칠 예정으로, 예고편 속 대립 구도를 통해 선보인 두 사람의 강렬한 연기가 시청자들의 기대감을 높이고 있다.

장기용X안은진 편에 이어 두 번째로 두 명의 스타를 동시 케어, 여기에 사상 최초로 남자 배우들만 맡게 된 이서진, 김광규는 작품 공식 홍보 일정을 함께 소화하며 밀착 케어에 나섰다.
/ 사진=SBS 비서진
앞서 공개된 예고 영상에서는 지창욱과 도경수의 의견을 모조리 묵살하는 이서진에 “열받긴 열받았죠” 하며 분노를 표출하면서도 정작 얼굴은 쳐다보지 못하는 도경수와, “제가 하고 싶은 대로 한 게 있었나요?”라며 공허한 눈빛을 보인 지창욱의 모습이 포착됐다.

특히, 이서진과 도경수는 제작사 ‘에그이즈커밍’의 프로그램에 다수의 출연 경력이 있지만, 작품이나 예능에서 만난 적은 없어 이번 방송을 통해 최초로 공개될 두 사람의 케미에도 관심이 쏠린다.

오는 31일 금요일 밤 11시 10분 SBS ‘비서진’에서 확인할 수 있다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

