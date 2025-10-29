사진=ENA

사진=ENA

사진=ENA

'전여빈의 인생 리셋 프로젝트를 뒤엎을 역대급 반전이 시청자들을 경악하게 했다. 앞서 이 작품은 전여빈이 데뷔한 지 10년 만에 처음으로 타이틀롤을 맡았다고 전해져 이목을 끌었다.지난 28일(화) 방송된 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미' 10회에서는 김영란(전여빈 분) 앞에 죽은 가성호(문성근 분) 회장이 등장, 예상을 뛰어넘는 전개로 충격을 안겼다. 이에 10회 시청률은 전국 5.1%, 수도권 4.6%를 기록했다.(닐슨코리아 기준) 이 작품은 1회 시청률 2.4%로 시작해 4회에서 5%대를 돌파했다. 그러나 4회 이후로는 5%대에서 정체된 기록을 보인다.가선영의 자작극으로 인해 살인교사 혐의로 경찰서에 붙잡혀간 김영란은 변호사 이돈(서현우 분)의 도움 없이 스스로 누명을 벗는 데 성공했다. 여기에 가선영이 뉴욕에서 가예림(이다은 분)을 살해한 증거를 가지고 있던 가선우(이창민 분)가 먼저 김영란에게 거래를 제안하면서 복수 계획도 순조롭게 흘러가는 듯했다.가선우의 계획과 행방을 모두 알고 있었던 가선영은 길호세(양경원 분)를 시켜 가선우, 그리고 김영란을 모두 제거하고 증거를 가져오라는 명령을 내렸다. 목표를 이루기 위해 피를 나눈 친동생마저 살해하려 하는 가선영의 악독함은 섬뜩함을 자아냈다.가선영의 이러한 계획을 꿈에도 모르고 있던 김영란은 가선우를 만나 증거를 받기 위해 약속장소로 향했다. 가선영을 무너뜨릴 수 있는 증거를 막 건네받으려던 찰나 현장을 급습한 길호세로 인해 가선우가 살해되면서 사태는 걷잡을 수 없이 악화하기 시작했다. 심지어 길호세는 김영란과 접전 끝에 스스로 목숨을 끊어버리고 말았다.각각 김영란과 길호세를 따라왔다가 뒤늦게 이 광경을 목격한 이돈과 전동민은 피투성이가 된 시신들 사이에 선 김영란을 보며 아연실색했다. 때마침 사이렌까지 울려 퍼지자 전동민은 김영란을 구하기 위해 자신이 모든 것을 뒤집어쓰기로 결심, 이돈에게 김영란을 데리고 현장을 빠져나가라고 부탁했다. 본인을 위해 희생을 감수하려는 전동민을 꼭 끌어안은 김영란은 "제가 꼭 구하러 올게요"라고 약속하며 애틋함을 더했다.전동민이 현장에서 경찰과 대치하며 시간을 버는 동안 가까스로 저택에 돌아온 김영란은 "전동민을 구하고 싶으면 직접 찾아오라"는 가선영의 말을 듣고 분노에 사로잡혔다. 심지어 가선영은 전동민을 살인자로 만드는 것도 모자라 전동민의 어린 아들 전주원마저 들먹이며 김영란에게 자살을 종용해 소름을 유발했다.몸도, 마음도 궁지에 내몰린 김영란은 돈을 얻으려던 자신의 선택이 주변 사람들을 사지로 내몰았다는 죄책감에 사로잡힌 채 괴로워했다. 더 이상 본인으로 인해 누군가 다치는 걸 볼 수 없었던 김영란은 가선영의 요구에 따라 자기 죽음으로 복수를 매듭지으려 했다.김영란의 손가락이 권총의 방아쇠를 당기려던 바로 그 순간, 서재의 문이 열리며 죽은 줄 알았던 가성호 회장이 등장해 보는 이들의 눈을 의심하게 했다. 죽은 가성호가 살아돌아온 것인지, 김영란이 만든 환영인지, 김영란 앞에 나타난 가성호의 실체에 관심이 집중되고 있다.절정으로 치닫고 있는 전여빈의 인생 리셋 프로젝트는 오는 11월 3일(월) 밤 10시 ENA에서 방송되는지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미' 11회에서 계속된다. 본방송 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr