'신발 벗고 돌싱포맨' KCM이 13년간 가족을 숨겨야 했던 이유를 고백했다.
28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 가수 KCM, 이창섭, 솔라 그리고 배우 최다니엘이 출연했다.
이날 KCM은 13년 동안 아내와 두 딸의 존재를 숨긴 이유를 밝혔다. 그는 "제가 빚이 좀 있었다. 그걸 가족 빚으로 만들고 싶지 않았다"고 털어놨다.
가수 활동을 쉬며 "많이 힘들었다"는 KCM은 '69억 빚'을 갚아나가는 이상민을 보고 마음을 다잡기도 했다고 전했다. 이어 "2022년에 빚을 다 청산하고, 아내랑 손잡고 혼인신고 하러 갔다"고 이야기했다. 사실혼 12년 만에 혼인신고를 한 KCM은 "이듬해 둘째가 생겼다. 결혼식을 해야 하는데, 둘째가 세상에 나왔다. 첫째 공개를 안 했는데, 돌째만 알리는 게 좀 그랬다"고 밝혔다.
13년 동안 가족의 존재를 숨긴 KCM은 "결혼식 올리고 말해야겠다고 생각했다. 도저히 미안해서 안 되겠더라. 두 딸을 위해 공개하리라 마음을 먹고 난 뒤에는 다 내려놨다. 혹시 질타받고 쉬게 되면 다른 일을 하려고 일자리도 찾아봤다"고 고백했다.
기사 나기 전날 밤, 첫째 딸이 다가와 "아빠 괜찮아?"라고 물었다고. KCM은 "자는 내내 나를 걱정하는 모습이 떠나질 않았다. 더 용기가 생겼다. 공개 후 떳떳하게 결혼식도 올리고, 아이들과 재밌게 지내고 싶다고 했다"고 밝혀 뭉클한 감동을 선사했다. 올해 13세인 첫째 딸에게 남자친구가 생겼다는 사실을 알고 "심장이 떨어지는 것 같았다"는 KCM은 "장녀가 동갑이라 김태우에게 전화로 물어봤다. '우리 딸도 남친 생겼어'라고 하더라. '인상 쓰지 말고, 축하한다고 웃으며 말해주라'고 했다"고 회상했다.
KCM은 "한동안 거울 보며 웃으면서 축하해주는 연습을 했다"면서 "표정 관리가 안 되더라. 정말 피나는 연습을 했다"몀서 아빠의 마음을 드러냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
