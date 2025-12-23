사진=아이유 유튜브

가수 겸 배우 아이유가 박보검과 환상의 호흡을 자랑했다.23일 아이유의 유튜브 채널 '이지금'에는 '[IU TV] 기내에서 소근소근 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 아이유는 ' AAA 2025 시상식 비하인드'를 공개했다. AAA 가오슝 가는 비행기 안에서 브이로그를 촬영하던 그는 "몰래 촬영하는 건 아닌데, 앞뒤로 선배님 아는 분들이라 좀 조용히 말하게 된다"고 털어놨다.촬영 중 동료와 눈이 마주친 아이유는 멋쩍은 표정을 지었다. 이어 "AAA 전용기라 앞자리는 박보검, 옆자리에는 문소리 선배님이다. 브이로그 찍는 거 들키면 부끄러운 느낌"이라고 고백해 웃음을 자아냈다.가오슝에 도착한 아이유는 호텔방도 공개했다. 베게 위에 자신의 수건을 깔고 잔 그는 "미니 전기장판도 가져왔다. 등만 딱 따뜻하게 해준다. 해외에서 잔 것치고는 잘 잔 편"이라고 전했다.오랜만에 해외 스케줄이라는 아이유는 "가오슝 공항에서 팬들이 '아이유! 아이유!' 외쳐주는데 너무 뭉클하더라. 플래카드에 다른 분들 이름 써 있어도 반갑게 맞이해주셔서 인류애를 느꼈다"며 고마움을 드러냈다.호텔 조식을 즐긴 아이유는 "드레스 안 맞으면 어떡하지?"라면서도 "맛있었다. 내일 또 먹어야지"라며 즐거워했다.AAA 입장 전 아이유는 박보검과 한 대기실에서 막간 콩트를 펼쳤다. 두 사람은 "올해 '폭싹 속았수다'로 정말 많은 사랑과 주변 분들의 응원과 성원을 받았다. 마음 많이 써주시고, 좋아해 주시고, 축복해 주셔서 감사하다"며 주거니 받거니 토크를 이어갔다.환상의 티키타카 후 박보검은 "아이유와 잘 호흡이 맞는 거 같다"며 만족감을 드러냈다. 콘셉트를 묻자 화이트 슈트를 입은 박보검은 "백마 탄 왕자님"이라며 미모를 뽐냈다. 이에 아이유는 "저는 얼룩말이다. 버기카가 아니라 저를 타고 가야 하는 거 아니냐"고 너스레를 떨어 폭소를 유발했다.AAA에서 올해의 배우상 등 6관왕을 거머쥔 아이유는 "정말 많은 상을 받았다. 모든 시상식 통틀어 이렇게 많은 상을 받은 건 처음이다. 상도 상이지만, 즐거웠다. 무대 보는 게 재미있었다. '내가 저렇게 잘할 수 있을까' 생각도 들었다"면서 "시상 소감 많이 해서 지겹지 않으실까 걱정했는데, 유애나가 많이 와줘서 든든했다. 응원 감사하다"고 인사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr