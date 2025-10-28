'하이브 글로벌' 앤팀 "한국 데뷔는 더 넓은 무대로 나아갈 수 있는 계기"

글로벌 그룹 앤팀(&TEAM, 의주 후마 케이 니콜라스 유마 조 하루아 타키 마키)이 한국 데뷔의 의미에 대해 밝혔다.앤팀은 28일 오후 2시 서울 용산구 이태원로 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 미니 1집 'Back to Life'(백 투 라이프) 발매 기념 데뷔 쇼케이스를 열었다.이날 유마는 한국 데뷔의 의미에 대해 "새로운 도전이자 시작이다. 앤팀만의 색과 정체성을 보여주는 게 가장 큰 목표인 거 같다"며 "한국 데뷔 계기로 더 넓은 무대로 나아갈 수 있다고 생각한다"고 말해 눈길을 끌었다.이어 조는 "저희를 잘 모르시는 분들에게 앤팀 매력 알리겠다. 3년 동안 성장한 모습 보여드리겠다"며 "목표는 한국 음악방송에서 1위하고 싶다. 한국 음악방송은 전세계 팬들이 보지 않나"라고 미소 지었다.케이는 "저희가 (일본) 투어 때도 한국 데뷔 얘기 많이 했다. 팬분들이 오래 기다려주신 걸로 알고 있다"며 "저희만의 팀워크 보여드리기 위해 준비했다. 다음 목표는 월드투어를 하고 싶다"고 주먹을 불끈 쥐었다.2022년 일본에서 데뷔한 앤팀은 세 번째 싱글 'Go in Blind'(고 인 블라인드)로 100만장의 판매고를 올리며 밀리언셀러 반열에 올랐다. K팝 본진인 국내 무대에서 정식 데뷔해 음악 세계를 선보이겠다는 각오다.앤팀의 한국 데뷔 앨범 'Back to Life'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 경쾌한 매력이 돋보이는 'Lunatic'(루나틱), 사랑스러운 고백송 'MISMATCH'(미스매치), 강렬한 보컬이 인상적인 'Rush'(러쉬), 깊은 울림을 전하는 록 발라드 'Heartbreak Time Machine'(하트브레이크 타임 머신), 섬세한 멜로디와 진솔한 가사가 어우러진 'Who am I'(후 엠 아이) 등이다.크레딧에는 방시혁을 비롯해 Soma Genda(소마 겐다), JULiA LEWiS(훌리아 루이스), Tyler Spry(타일러 스프라이), Scotty Dittrich(스코티 디트리치), Mick Coogan(믹 쿠건), 박문치 등이 이름을 올렸다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr