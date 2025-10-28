"이건 반칙"…3%대 시청률에 화제성은 1위라더니, 임재범 극찬 "제일 잘했어" ('싱어게인4')

사진제공=JTBC

'싱어게인-무명가수전 시즌4’ 2라운드에 진출할 출연자가 가려진다.28일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC ‘싱어게인-무명가수전 시즌4’(이하 ‘싱어게인4’) 3회에서는 조별 생존전의 마지막 무대가 펼쳐진다.‘싱어게인4’는 화제성 분석 회사 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼인 펀덱스(FUNdex)에서 공개한 10월 3주 차 화제성 조사에서 방송 첫 주 만에 TV 비드라마 1위, TV-OTT 통합 비드라마 2위에 올랐다. 무대 클립 영상 역시 JTBC Voyage, JTBC Music 채널 통합 조회수가 2000만 뷰를 임박했다. 시청률은 전국 기준 1회 3.6%, 2회 3.7%를 기록했다.1라운드 조별 생존전의 판도를 뒤흔들 새로운 조의 등장이 예고된 가운데, 심사위원들도 반색한 ‘반칙’ 고수들이 출격해 기대를 더한다. 먼저 방송 전부터 화제를 모은 ‘슈가맨’ 조 50호가 마침내 출격한다. 독보적인 음색과 끼로 ‘싱어게인4’ 경연 현장을 콘서트장으로 바꾼 50호의 히트송에 규현은 “이건 반칙”이라면서 감탄한다. 특히 MC 이승기가 다른 히트곡을 추가로 요청해 현장을 뜨겁게 달군 50호는 2라운드에 안착할지 궁금해진다. 여기에 시니어 심사위원에게는 추억을, 주니어 심사위원에게는 신선한 감동을 안긴 ‘OST’ 조의 감동의 무대도 이어진다.최다 올 어게인으로 거센 돌풍을 일으키고 있는 ‘찐 무명’ 조는 마지막까지 막강하다. 이해리 진실의 턱을 다시 개방한 ‘의외로 빡센 록’ 가수 10호의 반전 무대도 기대를 모은다. 여기에 많은 참가자들이 꼽은 가장 기억에 남는 첫인상의 주인공 27호는 최연소 나이지만 ‘재야의 고수’ 조로 무대에 올라 이목을 집중시킨다. 과연 임재범의 쌍따봉과 함께 ‘참 잘했어요’보다 업그레이드된 ‘제일 잘했어요’를 끌어내고 2라운드에 오른 출연자는 누구일지 기대가 쏠린다.이날 방송에서는 2라운드 진출 최종 라인업이 공개된다. 강력한 실력자들의 연이은 등장 속 치열한 접전 끝에 살아남은 참가자들은 누구일지, 합격 보류를 받은 이들 중에서 누가 2라운드 무대에 설 수 있을지 궁금증이 증폭된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr