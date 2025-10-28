사진=안현모 SNS

방송인 안현모가 새신랑 곽튜브(본명 곽준빈)을 만났다.안현모는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "짝사랑에 대해 해본적이 없어 아무것도 모르는🙊 귀여운 새신랑 준빈씨와"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 안현모가 새신랑 곽준빈 옆에서 엄지 손가락을 추켜 세우며 기념 촬영을 하고 있는 모습. 특히 곽준빈을 향해 "아무것도 모르는 새신랑"이라고 말해 눈길을 끌었다.곽준빈은 지난 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다. 아내는 곽준빈보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽준빈은 당초 내년 결혼을 계획했으나 신부의 임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr