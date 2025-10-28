사진=SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'

가수 딘딘이 '개념 연예인'으로 불린 이후 생긴 뜻밖의 고충을 털어놨다.지난 27일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 딘딘이 스페셜 MC로 출연했다.이날 MC들은 딘딘을 두고 "연예인들은 화폐 개념이 없다"는 발언으로 화제가 됐던 점을 언급하며 "개념 연예인으로 등극했다"고 소개했다.딘딘은 "그 후로 섭외가 정말 많이 들어왔다. 갑자기 이미지가 좋아졌다. 그런데 조심하게 되더라. 의식을 하고 방송을 하다 보니 재미가 없어져 곤란하기도 했다"고 밝혔다.이를 들은 서장훈은 "보통은 시원하다고 느꼈겠지만, 연예인들은 다른 반응을 보였을 것 같다"고 말했다.딘딘은 "그렇잖아도 동료들이 조만간 손보러 가겠다고 하더라. 너 혼자 살겠다고 다 죽였다면서 반발했다"고 답했다.이에 이지혜와 조우종이 "우리는 화폐 개념이 확실한 사람들이다"고 외치자, 딘딘은 "죄송하다"고 사과하며 "적진에 들어온 기분이었다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr