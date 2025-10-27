사진=텐아시아DB

현역 시절 연봉 90억원을 찍었던 윤석민이 JTBC ‘최강야구’ 브레이커스에서 ‘고속 슬라이더’로 충격을 선사한다.‘최강야구’는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 리얼 스포츠 예능 프로그램이다. 오늘(27일) 밤 9시 50분 방송되는 ‘최강야구’ 123회에서는 최강 컵대회가 시작됨과 함께 예선 1차전으로 브레이커스와 한양대학교의 경기가 펼쳐진다.이날 윤석민은 웜업을 시작하기도 전에 라커 룸에서 두 눈을 지그시 감고 보여 주기 식 스트레칭을 하는 모습으로 브레이커스 선수들의 시선이 사로잡는다. 이에 주장 김태균은 “오늘 석민이가 선발이야?”라며 묻는다 윤석민은 “로테이션상 나 선발 가능성 있어”라며 기대감을 드러내 웃음을 자아낸다.이 가운데, 윤석민의 예감처럼 라운드에 올라선 그는 최고 에이스답게 시종일관 압도적인 존재감을 드러낸다. 윤석민의 등장에 한양대학교 더그아웃뿐만 아니라 전력 분석을 위해 경기를 보고 있는 최강 컵대회 출전팀 코치진도 분주해진다.윤석민은 ‘슬라이더’와 ‘팜볼’에 이어 자로 잰 듯한 ‘고속 슬라이더’로 경기를 지켜보는 사람들을 현혹한다고. 윤석민은 “고속 슬라이더가 직구와 헷갈릴 거다”라고 근거 있는 자신감을 드러낸다.브레이커스에 합류한 내야수 정민준은 윤석민의 투구를 보고 “어깨가 아픈데 이 정도라고?”라고 감탄을 쏟아낸다. 관중석에서 경기를 지켜보던 출전팀 코치진은 “예술이다 슬라이더”라며 입을 다물지 못했다고 한다.이종범 감독마저 “이거 도대체 무슨 볼이야?”라고 물어볼 정도. 윤석민이 공을 던질 때마다 타자뿐만 아니라 경기를 지켜보는 모두가 혼란에 빠진다고. 이종범 감독은 “윤석민은 바둑으로 말하면 이세돌이다. 다음 수까지 내다본다”라며 윤석민의 볼 배합에 흐뭇한 미소로 ‘범지척’(이종범+엄지척)을 선사한다.윤석민의 에이스 활약은 이날 밤 방송되는 ‘최강야구’ 123회에서 확인할 수 있다.‘최강야구’ 123회는 평소보다 이른 시간인 오늘(27일) 밤 9시 50분부터 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr