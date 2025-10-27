사진=고준희 유튜브, 텐아시아DB

배우 고준희가 손예진과 외모 비교를 당했다.27일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '174cm 고준희 뭐 먹고 컸니!? 엄마표 김밥 특급 레시피 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.고준희는 174cm 55kg으로 늘씬한 체형을 자랑한다. 스태프는 "워낙 키도 크고 예쁘니까, 다들 '뭐 먹고 컸냐'고 묻더라"며 집밥 레시피를 궁금해했다.고준희 어머니는 '잡곡 김밥' 레시피를 공개하며 "딸이 다이어트할 때 칼로리 줄이려고 만들었다. 아이가 싱거운 건 먹어도 짠 건 안 먹는다"고 전했다.고준희는 부모님과 함께 난생처음 김밥 싸기에 도전했지만, 어설픈 모습으로 웃음을 안겼다.어머니는 "딸이 촬영갈 때 잡곡 김밥을 쌌고, 예전에 악기를 해서 이동할 때 먹였다. 고기를 안 넣는데, 딸이 예민하면 소화가 잘 안되기 때문"이라며 애정을 표현했다.고준희는 "나 중국 드라마 찍을 때 엄마가 계속 와서 한식 해주셨다"며 원정 요리 일화를 밝혔다. 어머니는 "한국 오면 '스태프들이 어머니 언제 오냐고 한다'고 하고, 중국 가면 아빠랑 동생이 '언제 오냐'고 했다"며 미소를 지었다.174cm 큰 키의 비결을 묻자 고준희 부모님은 "우유다. 어릴 때 우유를 물처럼 마셨다"고 답했다. "아빠가 키가 크다"는 고준희의 말에 아버지는 "체형은 아빠인데, 얼굴은 엄마다. 다행이다"라고 말했다."내 딸이지만, 진짜 예쁘게 생겼다고 느낀 적 있냐"는 질문에 부모님은 침묵했다. 아버지는 "고1 때 연예인 한다고 했는데, 우리 애는 끼가 없는 것 같다고 했다"고 전했다. 고준희는 "나한테 연예인 할 얼굴이 아니라고 했다"고 토로했다.과거 파일럿 시절 연예인을 많이 봤다는 아버지는 "여자배우를 봤는데, 머릿결이 찰랑찰랑하더라. 확실히 다르구나 싶었다. 그 여배우는 손예진"이라고 회상했다. 이어 "내 딸이 연예인 하리라고는 상상도 못 했다"고 덧붙였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr