신봉선, 부친상 11년 만에 털어놓은 심정…"병상서 '대화가 필요해' 보며 웃으셨다"

'식객 허영만의 백반기행' 신봉선이 11년 전 돌아가신 아버지를 그리워했다.26일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 개그우먼 신봉선과 함께 경기도 하남의 맛집을 탐방했다.허영만은 "데뷔하고 잘한 일이 뭐가 있냐”고 물었다. 신봉선은 "감사하게도, 제가 하고 싶은 일을 했는데 그렇게 고맙다고 하더라”라고 말문을 열었다.이어 "아버지께서 몸이 편찮으셔서 병원에 계셨을 때 '개그콘서트'의 '대화가 필요해'를 보시면서 그렇게 좋아하셨다. 유일하게 웃는 시간이라고 하더라. 감사하다는 메시지를 받으면 너무 감사하고 '이 일이 참 멋있구나' 느꼈다"라고 털어놨다.어떤 아버지였냐는 물음에 신봉선은 "성실하신 분이었다"면서 울컥했다. 신봉선은 눈물을 닦으며 "엄마, 아빠가 성실하게 저희를 키웠다. 어렸을 때는 그런 것도 있었다. 그때는 알지 못했던 것 중에 하나가 아버지가 경상도 분이시라 워낙에 무뚝뚝하셨는데, 늘 퇴근길에 오빠랑 언니랑 저랑 과자를 똑같이 사주셨다. 저는 막내인데도 불구하고 훨씬 적게 먹는데 똑같이 사주셨다"고 추억했다.신봉선은 “이제는 저의 약간 터닝포인트. 전반전, 후반전으로 나누자면 후반전 초입에 들어섰지 않나"라고 말했다. 이어 "안 해 본 거 해보려고 노력한다. 작년에 뮤지컬도 했다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr