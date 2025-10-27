/ 사진=조준원 기자

/ 사진=조준원 기자

1살 연하와 열애 중인 배우 황우슬혜(46)가 연애담을 밝혔다.27일 서울시 여의도 KBS 본관에서 KBS2 '누난 내게 여자야'의 제작발표회가 열린 가운데 MC를 맡은 한혜진, 황우슬혜, 우영과 박진우PD가 참석했다.'누난 내게 여자야'는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 여성들과, 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 남성들의 로맨스를 담은 프로그램이다.이날 황우슬혜는 "누난 내게 여자야"라는 말을 들어본 적이 있냐는 질문에 "서른 중반 이후 계속 연하를 만나게 됐다, (연하에게) 여자이니까 만나지 않았을까 싶다"면서도 "'누난 내게 여자야'라는 말은 들어보지 못한 것 같다"고 답했다.앞서 황우슬혜는 지난 1월 1살 연하와의 열애 중이라고 밝혔던 바 있다. 이에 황우슬혜는 "어렸을 때는 일과 사랑 중 일을 택했다. 사랑을 뒤로 하고 일을 택해서 혼자인 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.그러면서도 황우슬혜는 "공교롭게도 지금 연하를 만나고 있다. 제 또래 괜찮은 분들은 다 빨리 장가를 갔더라. 연하남을 만날 기회와 확률이 더 높아서 연하남을 만났다. 연기자다 보니 연하가 자유로운 부분이 있고 잘 받아줘서 더 통하는 것 같다"고 털어놨다.'누난 내게 여자야'는 10월 27일 월요일 밤 9시 50분 KBS2에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr