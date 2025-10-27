사진=텐아시아DB

가수 이찬원이 '셀럽병사의 비밀'에서 로마의 장군 카이사르와 안토니우스를 언급하며 과몰입한 보습을 보인다.오는 28일 방송되는 KBS 2TV 예능 '셀럽병사의 비밀'에는 스페셜 게스트로 함께한 배우 주현영이 이집트의 '마지막 파라오' 클레오파트라 7세를 소개하며 이야기의 포문을 연다.클레오파트라는 생전 로마의 '시저 장군' 율리우스 카이사르와 그의 오른팔인 마르쿠스 안토니우스와의 염문으로 이집트와 로마 두 나라를 뒤흔든 인물. 이에 이찬원은 "친한 형님의 여자 친구를 사랑했다, 이렇게 보시면 된다"라며 과몰입한 모습을 보인다.카이사르는 '왔노라! 보았노라! 이겼노라!'라는 유명한 명언을 남긴 희대의 명장이다. 이찬원은 "치밀한 '뇌섹남' 스타일의 리더이자, 늘 두 수 앞을 내다보는 전략가"라고 그를 평한다. 또 안토니우스에 대해선 "순정파이자 의리파다. 친한 형 스타일로 목은 황소처럼 두껍고 어깨도 굉장히 넓었다. 그리고 카이사르보다 17살 연하남"이라고 소개한다.이날 이찬원은 주현영과 장도연에게 전혀 다른 매력을 가진 두 사람을 두고 '밸런스 게임'을 제시하기도 한다. 주현영은 "내가 중요하게 보는 것은 둘 중 '누가 더 바람둥이냐'이다"라고 말한다. 곽민수는 "둘 다 여성 편력이 심했다. 특히 카이사르는 로마 모든 남자의 아내를 그가 유혹했다는 풍문도 있었다"고 전한다. 과연 두 사람이 카이사르와 안토니우스 중 누구를 골랐을지 관심이 쏠린다.'셀럽병사의 비밀' 클레오파트라 편은 28일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr