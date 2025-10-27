사진 = MBN '웰컴 투 찐하네' 캡처

이모카세가 역대급 레시피로 진해성과 박서진의 혼을 제대로 빼놨다.27일 밤 9시 10분 방송된 MBN '웰컴 투 찐이네'에서는 고생한 박서진과 진해성을 위해 특별한 레시피를 선보인 이모카세의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이모카세는 고생한 박서진과 진해성을 위해 특별한 요리를 선보이겠다고 했다. 이모카세는 "남은 재료들을 활용해서 고기 육수를 베이스로 한 '이모카세 표 고기짬뽕 라면'이다"고 하면서 육수를 가르켰다. 육수는 양파와 대파의 얼큰함이 진하게 우려 나온 고기 육수로 수육을 삶고 남은 육수였다.이모카세는 "솔직히 이 육수만 먹어도 맛있다"고 하면서 대파와 양파를 썰어 넣었고 진해성과 박서진은 이모카세를 도와 라면 스프를 넣었다. 이후로도 이모카세는 고추가루도 듬뿍 넣어 칼칼함과 얼큰함을 더했다. 남은 수육을 손으로 찢어 육수에 넣은 이모카세는 "이 요리의 킥이 있다"고 하면서 깻잎도 듬뿍 넣었다.푹 끓인 뒤 라면까지 넣자 엄청난 비주얼의 요리가 탄생했다. 국수 장인 이모카세의 라면 요리를 본 박서진은 "완전 냄새 부터 남다르다"고 하며 감탄했다. 국물 부터 맛 본 박서진은 그 맛에 반했고 진해성 역시 "깻잎이 정말 킥이다"며 "말로 표현할 수 없는 맛"이라고 하며 먹방을 선보였다.그릇을 싹싹 비워 국물까지 다 마셔버린 진해성은 "입천장 껍데기 지금 다 벗겨졌다"고 해 웃음을 자아냈다. 박서진 역시 "저 이렇게 많이 먹은 거 처음이다"고 하며 만족해 했다. 두 사람이 무아지경으로 자신의 음식을 맛있게 먹는 것을 본 이모카세 역시 뿌듯해 하며 바라봤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr