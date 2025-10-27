/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 = TV CHOSUN ‘잘 빠지는 연애’

/ 사진 제공 = TV CHOSUN ‘잘 빠지는 연애’

지난 9월 비연예인과 결혼한 김종국이 TV CHOSUN ‘잘 빠지는 연애’의 MC로 나선다.TV CHOSUN ‘잘 빠지는 연애’는 긁지 않은 복권 같은 미래의 내 남자, 내 여자와 함께 하는 러브 다이어트 프로젝트로 ‘다이어트’와 ‘연애’를 접목, 대한민국 유일무이 연애 프로그램이다. 김종국, 이수지, 유이가 MC로 나선다.‘잘 빠지는 연애’는 두 달 연애 합숙 다이어트 프로그램을 통해 출연자들에게 운동부터 식단, 멘탈, 연애에 이르기까지 각 분야 전문가들의 체계적이고 과학적인 솔루션을 제공한다.‘잘 빠지는 연애’ 예고편과 공식 포스터가 공개됐다. ‘잘 빠지는 연애’ 예고편은 3MC의 “살도 빠지고 사랑에도 빠지는 대한민국 유일무이 연애 다이어트 프로그램”이라는 활기찬 외침과 함께 시작된다. 이어 “날씬해질 수 있는 유일한 기회일 것 같아서”, “연애가 하고 싶어서” 등 각자 절실한 마음으로 ‘잘 빠지는 연애’ 문을 두드린 출연자들의 실루엣이 공개된다.출연자들은 자신의 진짜 모습은 감춘 채 다이어트를 통해 되고 싶은 ‘워너비’ AI의 모습으로 첫인상 투표를 진행한다. 이어진 3주의 러브 다이어트. ‘연애’라는 감정은 출연자들의 다이어트 의지를 더욱 불태우고, 그 결과 이들은 MC들조차 몰라볼 정도로 확 달라진 모습으로 등장한다.무엇보다 거침없는 스킨십, 밀당, 질투 등 출연자들의 과감하고 화끈한 러브 액션이 눈길을 끈다. 함께 운동하며 자연스럽게 “만져봐도 돼?”라고 묻는 여성 출연자가 있는가 하면 “나 너무 쓰레기 아니야?”라고 상상초월 발언을 쏟아낸 남성 출연자도 있는 것.이를 지켜본 김종국은 자리에서 벌떡 일어나고, 유이는 얼굴에 열이 오른 듯 부채질을 한다. 이수지는 궁금증을 참지 못하고 “다음 녹화 언제예요?”라고 묻더니 “저 여기 있을게요”라고 선언한다.TV CHOSUN ‘잘 빠지는 연애’는 11월 5일 수요일 밤 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr