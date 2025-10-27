22기 정숙, ♥10기 상철과 3번째 결혼식…신혼은 美 덴버에서[종합]

‘나는솔로’ 10기 상철과 22기 정숙이 결혼했다.지난 25일 두 사람은 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 22기 정숙은 이번 결혼이 세번째며 누구보다 화려한 웨딩마치를 보여줬다.결혼식에는 ‘나는솔로’ 10기와 22기 멤버들이 총출동했다. 특히 이혼설이 불거진 10기 옥순은 남편 유현철과 함께 등장했다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전했다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr