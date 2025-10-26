사진 = 이병헌 인스타그램

배우 이병헌이 럭셔리한 셀카를 공개했다.최근 이병헌은 자신의 인스타그램에 "home sweet home"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이병헌은 차량 안에서 카메라를 응시하며 셀카를 찍고 있다. 그레이 톤 재킷과 화이트 셔츠, 블랙 타이로 완성한 포멀룩이 단정하면서도 품격 있는 분위기를 자아냈다. 따사로운 햇살이 얼굴에 비치며 더욱 깊은 눈매를 강조했고 수수한 표정 속에서도 여유와 카리스마가 느껴졌다.이를 본 팬들은 "자동차 셀카 좋아요" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "분위기 좋네요" 등의 댓글을 남겼다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr