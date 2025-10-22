이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '원마이크' 캡처

개그우먼에서 무속인으로 새로운 삶을 살고 있는 김주연이 솔직한 심정을 전했다.21일 '원마이크' 채널에는 "연예계 은퇴 후 무당 된 지 5년..식당에서 민닌 미녀 개그우먼"이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김주연은 "작두를 탈 때마다 아프다. 진짜 도망가고 싶을 정도로 무섭다"고 털어놨다. 그는 "의심이 많아서 처음에 신을 받는다는 게 믿기지 않았다. 반신마비도 왔지만 신내림 이후에 한 번도 아픈 적도 없었다"며 담담하게 얘기했다.20년 가까이 방송 활동을 이어온 김주연은 현재 무속인으로서의 삶에 집중하고 있다고. 그는 "처음 방송에 나왔을 때 주변에서 믿지 않았다. 반신마비가 왔을 때도 '증거를 대라'는 말을 들었다며 "그때 정말 충격받았다"고 털어놨다.그는 부모님이 운영하는 식당 자리도 직접 골랐다고도 전했다. "예전엔 조개찜 집이었는데, 제가 터를 보고 고깃집으로 바꾸자고 했다. 이제서야 딸을 무당으로 봐준다. 이 터 명당을 살린 것만으로도 만족을 한다. 안되면 잘 되게 만들어야 한다"며 포부를 밝혔다.김주연은 무속인으로 살아가며 느낀 솔직한 마음도 전했다. 그는 "매일 신당이나 굿터에서 시간을 보내다 보니 사람을 만날 기회가 거의 없다. 그래도 결혼은 하고 싶다. 실제로 결혼하신 분들이 많다"고 전했다.또한 무속인으로서의 앞으로의 목표도 밝혔다. 김주연은 "점을 보러 오는 게 아닌 어디 가서 얘기할 때 없을 때 자기 얘기하고 싶은 그런 사람들 들어주는 역할을 하고 싶다. 꼭 점을 봐야 무당은 아닌데 달래주고 위로해 주고 그것 또한 저의 일이라 생각한다"고 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr