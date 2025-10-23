/ 사진=텐아시아DB

사진 제공｜SBS

2006년 데뷔한 방송인 장도연이 배우 장현성, 장성규와 함께 법무부 명예 교도관으로 위촉됐다.‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’(연출 이큰별 이동원 김병길, 이하 ‘꼬꼬무’)는 세 명의 '이야기꾼'이 스스로 공부하며 느낀 바를 각자의 '이야기 친구'에게, 가장 일상적인 공간에서 1:1로 전달하는 프로그램이다.지난 21일 오후 법무부 대회의실에서 진행된 위촉식에서 ‘꼬꼬무’의 3MC인 장현성, 장성규, 장도연이 이진수 법무부 차관으로부터 명예 교도관으로 위촉됐다.이번 위촉은 ‘꼬꼬무’가 사회적 약자, 피해자, 재범방지 등 우리 사회의 어두운 이면을 진정성 있게 다뤄왔다는 평가로 이루어졌다. 이진수 법무부 차관은 “’꼬꼬무’는 재범 방지를 위해 노력하고 있으며 이는 법무부가 지향하는 바와 밀접하게 관련되어 있다”라며 “향후 명예 교도관으로 국민과 함께하는 열린 교정 구현, 수용자의 교정교화, 출소자의 재범 방지에 큰 몫을 해달라”고 당부했다.이에 장현성, 장성규, 장도연은 “법무부 명예 교도관으로 위촉되어 매우 영광스럽게 생각한다”며 “소외된 곳에서 사회 안전을 위해 묵묵히 근무하는 교도관분들의 역할과 중요성을 널리 알리며, 앞으로도 꼬꼬무를 통해 범죄 예방과 재범 방지에 앞장서겠다”고 소감을 밝혔다. 3MC로 향후 2년간 교정 행정에 대한 국민적 공감대 형성과 교정 공무원들의 자긍심 고취를 위한 대국민 홍보 활동에 참여할 예정이다.한편, ‘꼬꼬무’는 매주 목요일 밤 10시 20분에 SBS를 통해 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr