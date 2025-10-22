사진=윤은혜 SNS

가수 겸 배우 윤은혜가 행복 가득한 일상을 공유했다.윤은혜는 지난 21일 자신의 인스타그램에 "좋은 사람, 좋은 대화, 좋은 시간, 행복하다🧡"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 윤은혜가 생일 축하를 받고 있는 모습. 특히 함께한 지인을 "좋은 사람"이라고 칭하며 소중하고 귀한 사람과 만남을 가고 있음을 알려 눈길을 끌었다.윤은혜는 과거 SBS 예능 'X맨을 찾아라'를 통해 가수 겸 방송인 김종국과 달달한 분위기를 형성했었다. 이후 두 사람은 약 20년간 여러 차례 열애설에 휘말렸었다. 김종국은 최근 비연예인과 결혼했다.한편 윤은혜는 지난해 12월 '2024 KBS 가요대축제'에서 베이비복스 멤버들과 '겟 업'(Get up), '우연'(우울한 우연), '킬러'(Killer) 완전체 무대를 선보였다. 이후 뜨거운 성원에 지난 9월 콘서트를 성황리에 마치기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr