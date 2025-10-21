배우 윤진이가 산후 다이어트와 탈모 극복 방법을 밝혔다.
21일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '산후탈모? 마의 5kg? 드디어 해결했습니다. 여배우의 산후관리 비법 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 윤진이는 46kg 몸무게를 자랑하며 "저 살 좀 빠진 거 같지 않나요? 마의 5kg이 계속 안 빠졌었는데, 갑자기 후루룩 빠졌다"면서 산후 관리 루틴을 공개했다.
가장 먼저 윤진이는 일상 러닝을 시작했다. 그는 "다이어트할 때 사우나 가서 땀 빼는 것도 있지만, 정말 수분만 빠진다고 하더라. 땀을 흘려야 진짜 노폐물이 빠진다고 하더라"면서 "30분 정도만 뛴다. 그 이상을 뛰기 싫다"고 박혀 웃음을 안겼다. 러닝 이론을 자랑한 윤진이는 "맨날 아기 보고 밥하고 청소하니까 삶의 활력이 별로 없다. 그래서 러닝 할 때가 좋아하는 시간이다. 내 삶의 활력 중 하나다. 남편 출근 전에 아기 얼른 맡겨 놓고 빨리 30분만 뛰고 온다. 그러면 진짜 하루가 다르다"며 육아 현실을 토로했다.
첫째 낳고 1년 만에 몸을 되찾았던 윤진이는 "이번에는 6개월 걸렸다. 둘째 낳고 몸 복귀가 오래 걸린다고 해서 더 빨리 시작했다"고 전했다. '5kg' 마의 구간을 극복한 방법에 대해서는 "굶어도 안 빠져서 독소 빼는 방법을 공부했다"고 설명했다.
윤진이는 "제일 먼저 물 바꾸기를 했고, 프로바이오틱스(요거트) 먹기, 해독주스 마시기, 커피 끊기, 3주간 사교모임 끊기, 배달 음식 안 먹기, 밀가루 설탕 들어간 음식 안 먹기 등을 실천했다"고 전했다. 앞서 윤진이는 출산 후 탈모 상태를 공개해 화제가 된 바 있다. 당시 영상에는 머리숱이 빠져 듬성듬성한 두피가 포착돼 놀라게 했다.
한 움큼씩 머리가 빠진다고 고백했던 윤진이는 "이제 머리가 다 났다"면서 탈모 극복 근황을 전했다. 잔머리도 나고, 숱이 많아진 그는 "이제 빈틈이 안 보인다"며 머리를 뒤집어 웃음을 선사했다.
비결에 대해서는 두피 열을 수시로 내려주는 방법을 이야기했다. 또 충분한 단백질 섭취도 강조했다. 3주 5kg 감량 루틴을 공개한 윤진이는 "음식량을 갑자기 줄일 필요는 없다. 평생 그 양만 먹고 살 게 아니라면, 다시 찐다"고 강조했다.
한편, 윤진이는 2022년 금융계 종사자 김태근 씨와 결혼해 슬하 2녀를 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
