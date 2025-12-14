사진 = 윤소희 인스타그램

배우 윤소희가 여전히 아름다운 근황을 전했다.최근 윤소희는 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 게시했다.공개된 사진 속 윤소희는 깔끔한 블랙 자켓에 화이트 톱, 연청 데님 팬츠를 매치해 세련되면서도 내추럴한 무드를 완성했다. 거울 앞에서 셀카를 찍는 모습에서는 절제된 시크함이 느껴지고 벽돌 카페 앞에 앉아 카메라를 바라보는 장면에서는 부드럽고 따뜻한 미소가 돋보인다.크리스마스 트리 앞에서 환하게 웃는 컷은 윤소희 특유의 청초함과 도시적인 아름다움을 동시에 담아냈다. 블랙 가죽 백과 자연스러운 헤어스타일이 더해져 겨울 시즌 감성을 완벽하게 표현했다.팬들은 "와 이뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "인류 중 가장 아름다운 배우님", "언니 진짜로 이뻐요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 호응을 보냈다.윤소희는 최근 다양한 예능과 방송 활동을 통해 활약 중이며 지적이면서도 사랑스러운 이미지로 대중의 꾸준한 사랑을 받고 있다.한편 윤소희는 1993년생으로 올해 32세다. 윤소희는 세종과학고등학교를 조기 졸업하고 카이스트에서 생명화학공학을 졸업한 인재로 알려져 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr